Lewandowski legt auf und trifft: Barça schießt sich für die Champions League warm

Der FC Barcelona hat nach einem souveränen Auftritt einen klaren 5:0-Sieg gegen Real Betis gefeiert. Fünf verschiedene Torschützen standen am Ende in der Statistik.

Xavi verzichtete in der Startaufstellung von Barça auf Gündogan (Bank), da er mit Rückenproblemen von der deutschen Nationalelf zurückgekommen war. Joao Felix feierte dagegen sein Startelfdebüt.

Die Katalanen gaben zwar durch Joao Cancelo den ersten Schuss der Partie ab, aber Real Betis hatte seinerseits zwei gute Szenen. Luis Henrique und Ayoze hatten kurz hintereinander zwei gute Chancen für die Gäste. In der Folge nahmen allerdings die Hausherren das Heft des Handelns mehr und mehr in die Hand. Zunächst zeigte sich dies nur in deutlich mehr Ballbesitz, weil im letzten Drittel keine Anspielstation gefunden wurde.

Dann war es der ehemalige Stuttgarter Romeu, der Joao Felix bediente. Der Portugiese ließ sich zwar etwas abdrängen, traf aber aus spitzem Winkel zur Führung (25.). Beim zweiten Treffer 23-jährige Neuzugang ebenfalls beteiligt, weil er sich nicht beteiligte. Einen Pass in die Gasse ließ Joao Felix durch, sodass Lewandowski freie Bahn hatte und über den Innenpfosten auf 2:0 erhöhen konnte (32.).

Ter Stegen verhindert Anschlusstreffer

Erst kurz vor der Pause wurde Real Betis richtig gefährlich. Willian José prüfte Keeper ter Stegen aus kurzer Distanz. Im Gegenzug verpasste es wieder Joao Felix per Konter nachzulegen. Keeper Rui Silva parierte stark.

Nach dem Wechsel hielt sich die Gegenwehr von Real Betis in Grenzen, so wurde es auch nichts mit einem Geburtstaggeschenk für den Trainer. Coach Pellegrini feierte seinen 70. Geburtstag und musste mitansehen, wie Ferran Torres einen Freistoß an der Mauer vorbei zum 3:0 ins Tor zirkelte (62.). Nur vier Minuten später passte Lewandowski am Strafraum auf Raphinha, der ungestört per Aufsetzer auf 4:0 erhöhte. Real Betis leistete nur noch bedingt Gegenwehr. So tanzte Joao Cancelo seinen Gegenspieler aus und traf per Aufsetzer zum 5:0-Endstand (81.).

Die Katalanen bleiben damit am 5. Spieltag mit einem Remis und vier Siegen weiter ungeschlagen. Am kommenden Dienstag wartet in der Champions League Royal Antwerp. In der Liga geht es am Samstag gegen Celta Vigo weiter. Real Betis trifft auf den FC Cadiz (Sonntag), muss zuvor aber in der Europa League bei den Glasgow Rangers (Donnerstag) ran.