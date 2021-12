Vor Endspiel in München: Barça verliert gegen Betis

Im vierten Spiel unter Trainer Xavi gab es für den FC Barcelona die erste Niederlage. Gegen Betis verlor Barça mit 0:1 und erlebte damit einen Rückschlag vor dem wichtigen Spiel am Mittwoch in München.

Drei Spiele hatte Barcelona unter Xavi nicht verloren, in der vierten Begegnung gab es am Samstag die erste Niederlage. Nach einer ereignislosen ersten Hälfte, in der einzig Coutinho mal gefährlich geworden war (11.), legte die Partie nach der Pause an Tempo und Unterhaltungswert zu.

In der 52. Minute lag der Ball im Tor der Katalanen, Juanmi hatte getroffen und ter Stegen nicht gut ausgesehen. Aber der Torschütze stand hauchdünn im Abseits, zum Glück für die Hausherren und den deutschen Keeper. Von Barça kam offensiv zunächst nicht viel, das änderte sich ab der 59. Minute, als Dembelé den Rasen betrat.

Betis kontert, Juanmi trifft

Der Franzose riss sofort das Offensivspiel seiner Mannschaft an sich und setzte gleich einen guten Abschluss (61.). Es ging nun fast alles über den Ex-Dortmunder, der zweimal binnen kurzer Zeit ganz knapp links vorbeischoss (76., 77.). Die Hausherren waren zu dieser Zeit am Drücker und drängten auf den Siegtreffer. Doch dann ließen sich die Blaugrana auskontern: Tello legte rüber zu Juanmi, der rechts unten traf (79.).

Rückschlag vor dem wichtigen Spiel am Mittwoch

Barcelona wäre beinahe die sofortige Antwort gelungen, doch Abde setzte die Kugel aus guter Position klar drüber (81.). Und so lief den Hausherren so langsam die Zeit davon. Barça versuchte es zwar bis zum Schluss, ein guter Abschluss kam nicht mehr raus. So gab es im vierten Pflichtspiel unter Xavi die erste Niederlage. Vor dem wichtigen Champions-League-Spiel am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in München, wo es im Fernduell mit Benfica um das Achtelfinale geht, natürlich ein Rückschlag zur Unzeit.