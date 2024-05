Barcelona bindet Fort

Der FC Barcelona hält an Verteidiger-Talent Hector Fort fest. Wie die Katalanen am Dienstag mitteilten, erhält der 17-jährige Defensivspezialist einen Profivertrag bis 30. Juni 2026. In der gerade abgelaufenen Saison kam er siebenmal in La Liga zum Zug und bereitete dabei zwei Treffer vor.