Barça "ohne Seele": Xavi spricht von "Neustart" und "kleiner Krise"

Der FC Barcelona hat am Dienstagabend überraschend den vorzeitigen Einzug ins Champions-League-Achtelfinale verpasst. Nach dem 0:1 gegen Donezk in Hamburg sprach Cheftrainer Xavi gar von einem "Neustart".

Wer Barcelonas Ligaspiel am vergangenen Samstagabend verfolgt hatte, den konnte die Leistung in der Champions League nicht verwundern. Beim Auswärtsspiel in San Sebastian hätten die erschreckend schwachen Katalanen bereits zur Pause mit 0:3 in Rückstand liegen können, gewannen mit zwei blauen Augen am Ende aber sogar mit 1:0.

Die "Quittung" bekam die Mannschaft von Trainer Xavi dann am Dienstagabend in Hamburg. Die vereinsnahe "Mundo Deportivo" hatte beim 0:1 gegen Donezk ein Barça "ohne Seele und ohne Torschuss" gesehen, ein Team "ohne Ambition, anzugreifen, zu verteidigen und zu pressen". Ein "schüchterner" Abschluss von Gavi sei viel zu wenig gewesen für den stolzen Weltklub.

"Wir haben eines der schlechtesten Spiele in diesen beiden Jahren gemacht", haderte Xavi, der die Katalanen am 8. November 2021 übernommen hatte. Der 43-Jährige sieht sein Team aktuell auf einem "niedrigen Spielniveau" und sprach vom "ungünstigsten Moment". Xavi fehlte bei seinem Team "Dynamik" und "Wiedererkennungswert", sprach gar davon, einen "Neustart" durchführen zu müssen.

Wir müssen die Leute zurückgewinnen. Xavi

Nach dem Seitenwechsel hatte er seine Mannschaft "verbessert" gesehen, "aber wir hatten keinen Spielfluss". Vom einst gefürchteten katalanischen Kombinations-Fußball ist aktuell nicht viel übrig. "Wir müssen die Leute zurückgewinnen", forderte Xavi mit Blick auf die erfolgsverwöhnten Fans. In La Liga drohen Spitzenreiter Girona (vier Punkte vor) und Real Madrid (zwei vor) zu enteilen, wenn die Formschwäche anhält.

"Die Mannschaft darf das Selbstvertrauen nicht verlieren"

Xavi sieht die "kleine sportliche Krise", wie er sie selbst nannte, als vielschichtiges Problem. "Heute haben wir uns nie wohlgefühlt", so der einstige Mittelfeld-Regisseur. Indirekt hinterfragte er damit auch seine eigene Herangehensweise. "Die Mannschaft darf das Selbstvertrauen nicht verlieren - aber das ist meine Aufgabe", stellte Xavi klar.

Schon im Heimspiel am Sonntag (16.15 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Deportivo Alaves will Barcelona verlorenen Kredit bei den Fans zurückgewinnen. Die Fallhöhe im Duell mit dem Aufsteiger ist allerdings auch groß.