Barca feiert nach Krimi im Finale erneuten Triumph: "Jeder auf der Welt will so ein Spiel sehen"

Zum fünften Mal in fünfzehn Jahren krönte sich der FC Barcelona in der Lanxess Arena zum Champions League Sieger. In einem spannenden Finale konnten die Katalanen erst mit der Schlusssirene jubeln. Der Rekordmeister zeigt sich dennoch direkt nach dem Triumph weiterhin titelhungrig.

"Es ist etwas Besonderes. Wir hatten eine Saison mit Höhen und Tiefen. Uns haben wichtige Spieler vor der Saison verlassen und einige von uns waren verletzt. Der Teamgeist war aber die ganze Zeit da und man hat gesehen, dass wir eine große Familie sind, die füreinander da ist", erzählte Barcas Spielmacher Domen Makuc. Für den 23-Jährigen ist es bereits der dritte Champions League-Titel mit dem FC Barcelona.

"Es ist ein großer Erfolg, aber wir sind Barca und wir wollen immer gewinnen. Wir haben in vier Jahren dreimal gewonnen und ich würde das in der Zukunft gerne noch einmal wiederholen", zeigt sich der Slowene weiterhin hungrig.

Über 60 Minuten konnte Barcelona sich nie wirklich absetzen, ging sehr selten mal mit zwei Toren in Führung, doch Aalborg kämpfte sich immer wieder heran. "Wir konnten uns zu keiner Zeit lösen. Es war ein tolles Spiel für die Fans als Endspiel der Champions League. Jeder auf der Welt will so ein Spiel sehen. Aber was letztlich der Schlüssel für uns zum Sieg war - ich kann es nicht sagen. Ich muss mir das Spiel nochmal anschauen", analysierte Makuc abschließend.

Mannschaftskollege Thiagus Petrus ergänzt: "Wir hatten an beiden Tagen eine echt gute Abwehr. Unsere Torhüter waren in der ersten Halbzeit nicht ganz so da, aber in der zweiten kamen sie zurück und das hat uns ernorm geholfen. Wir wussten, dass wir für den Sieg hier eine starke Abwehr brauchen und das haben wir erreicht. Aalborg hat all seine Qualitäten gezeigt, sie haben fantastische Tore erzielt. Aber die gute Abwehr hat uns den Sieg gebracht."

