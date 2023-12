Barca-Coach Carlos Ortega beklagt "Überladung an Spielen"

Der FC Barcelona hat mit Spielen in der nationalen Liga, im Pokal, der Champions League und dem IHF Super Globe einen vollen Spielkalender. Cheftrainer Carlos Ortega sieht die Anzahl der Spiele kritisch.

Der FC Barcelona will nach der Niederlage gegen Veszprem in der EHF Champions League wieder in die Spur finden. Allerdings wartet eine Auswärtsreise zu Wisla Plock. Polens Vizemeister kämpft mit lediglich zwei Pluspunkten um die Qualifikation für die Play-offs.

Aber wie fit sind die Katalanen nach dem IHF Super Globe? Barca-Coach Carlos Ortega beklagt "eine Überladung an Spielen" während dieser Phase der Saison, auch weil man zuletzt bei der Klub-WM schon vier Partien in fünf Tagen bestreiten musste. "Wir müssen versuchen, das alles beiseite zu schieben und das Spiel voranzutreiben."

"Wir haben es vielleicht mit der aggressivsten Abwehr der Champions League zu tun. Wenn man sie nicht gut liest, wirft man aus sehr schlechten Positionen und wird immer wieder berührt. Vielleicht haben sie im Positionsangriff mehr Probleme, aber die Basis ist ihre Verteidigung", so Carlos Ortega im Vorfeld der Partie in einer Vereinsmitteilung.

Auch Linkshänder Melvyn Richardson sieht ihn Plock "eine sehr physische Mannschaft, die mit großer Intensität spielt, besonders in der Verteidigung." Der Franzose betont: "Nach der Niederlage gegen Veszprém müssen wir den Kopf hochnehmen und wieder gewinnen. Es wird ein sehr schwieriges Spiel in Plock, aber wir werden bereit und sehr konzentriert sein, um es richtig zu machen."

"Barca ist eine großartige Mannschaft mit den besten Torhütern der Champions League und Spitzenspielern auf allen Positionen. Jeder der Spieler im Kader der Spanier ist im Vergleich zu anderen auf einem sehr hohen individuellen Niveau", schiebt Plock-Coach Xavi Sabate auf der Vereins-Website die Favoritenrolle seinen Landsleuten zu.