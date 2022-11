Barbesitzer, Betty BBQ und ein Hund namens Ronaldo: Wissenswertes über das DFB-Team

Warum schickte Papa Moukoko seinen Sohn als HSV-Fan zu St. Pauli? Welcher DFB-Spieler fand mal eine Leiche? 26 Geschichten über 26 DFB-Akteure.

Manuel Neuer

Die Schalker Kiebitze staunten nicht schlecht über den neuen Spieler, der im Trainingsspiel "Fünf gegen zwei" immer wieder technische Kabinettstückchen präsentierte. Wer war dieser blonde Schlaks mit dem feinen Füßchen? Hatten die Fans einen Transfer verpasst? Von wegen. Der Neue hieß Neuer, der übrigens auch bis zum 14. Lebensjahr im Verein Tennis spielte und beim Skifahren ebenfalls eine gute Figur abgegeben haben soll.

Marc-André ter Stegen

Ter Stegen hat niederländische Wurzeln, auch seine Frau kommt aus dem Nachbarland. Barcelona gefällt dem Keeper, der erst im Alter von zehn Jahren ins Tor wechselte, ausgesprochen gut. Er wurde schon häufiger bei Erkundungen auf dem E-Roller gesichtet, auch die Metro soll er ganz gerne mal benutzen.

Kevin Trapp

Trapp spricht neben Englisch auch Französisch und Portugiesisch, auf Italienisch kann er laut eigener Aussage die "Basics". Er versucht sich außerdem am Klavier und macht in Hafermilch - der Frankfurt-Keeper ist Mitbegründer der "Moelkcompany".

Armel Bella Kotchap

Bella Kotchap ist der Sohn von Cyrille Florent Bella, der immerhin zweimal für Kamerun auflief. Genauso wie sein Vater spielte auch Armel für RW Ahlen, früher noch LR Ahlen.

Matthias Ginter

Das Stadion seines Heimatvereins SC March trägt seit Oktober 2021 den Namen "Matthias-Ginter-Sportpark". Er hat ein Fernstudium als zertifizierter Sportmanager abgeschlossen und arbeitet in der "Matthias Ginter Stiftung" unter anderem mit der Freiburger Dragqueen "Betty BBQ" zusammen.

Christian Günter

Günter machte zunächst eine Ausbildung zum Industriemechaniker, sein Ausbildungsleiter beschrieb ihn in der "Neckarquelle" als "überdurchschnittlich guten Lehrling". In der Firma hängt noch ein signiertes Trikot vom Linksverteiger, der auch noch regelmäßig bei den Spielen seines Heimatklubs FV Tennenbronn vorbeischaut.

Thilo Kehrer

Kehrer ist Schirmherr für die Hilfsorganisation "Anstoß zur Hoffnung e. V.", über die er sich gegen die Armut in Burundi, dem Heimatland seiner Mutter, einsetzt. Der Bruder von Model Sarah Kehrer (Ex-Freundin von Serge Gnabry) ist gläubiger Christ und betet täglich, wie er der "Welt am Sonntag" erzählte.

Lukas Klostermann

Klostermann hätte auch das Zeug zum Leichtathleten gehabt. Von 2006 bis 2009 gewann er den bundesweiten Wettbewerb "Deutschland sucht den Supersprinter" jedes Jahr - teilweise vor 70.000 Zuschauern bei der ISTAF in Berlin. Als Zehnjähriger lief er die 50 Meter in 7,21 Sekunden, beim Weitsprung schaffte er 5,43 Meter.

David Raum

Auffällig an Raum sind die vielen Tätowierungen. Dazu gehören ein Blitz hinter dem linken Ohr, ein Löwe auf dem rechten Arm, eine Rose auf der rechten Hand, ein Engelsmotiv am Hals und der Spruch "Living the dream" auf der Brust.

Antonio Rüdiger

Im "Spiegel" erzählte der gebürtige Berliner kürzlich, wann er erstmals gemerkt hatte, dass seine Familie arm gewesen sei. Die Antwort: als er sich als Kind zwei Euro für Süßigkeiten von seiner alleinerziehenden Mutter geben lassen wollte und diese ihn nur traurig angesehen habe. Wuchs mit vier Schwestern und dem Halbbruder Sahr Senesie (ehemals BL-Profi, nun Rüdigers Berater) auf. Der praktizierende Muslim sammelt Geld für das Heimatland seiner Mutter, Sierra Leone.

Nico Schlotterbeck

Die Familie Schlotterbeck ist eine sehr sportliche. Onkel Niels war selbst Fußball-Profi, dessen Tochter Michelle spielte in der Frauen-Bundesliga. Erfolgreiche Fußballer wurden auch Nicos älterer Bruder Keven (SC Freiburg) sowie die Cousins Marvin und Marcel Zimmermann. Zu Nicos Freundeskreis gehören Gladbachs Marvin Friedrich und Keeper Loris Karius.

Niklas Süle

Kaufte gemeinsam mit seinem Bruder eine Bar in seiner Heimatstadt Mörfelden-Walldorf. Sie trägt den Namen "Forty Five", benannt ist sie nach der ehemaligen Rückennummer Süles bei der TSG Hoffenheim. Als Jugendspieler wurde er vom türkischen Fußballverband kontaktiert, weil er einen türkisch klingenden Namen trägt. Dieser hat aber ungarische Wurzeln.

Julian Brandt

War als Kind Fan von Nedved, Del Piero, Robinho und Ronaldinho. Über Facebook und Twitter sagte er 2018, er habe davon "überhaupt keinen Plan. Ich hasse diese Plattformen über alles. Aber ich muss sie halt benutzen."

Serge Gnabry

Jahrelang hielt sich das Gerücht, dass sein Vater Jean-Hermann Nationalspieler für sein Heimatland Elfenbeinküste war. Eine "Ente", wie Serge inzwischen längst klargestellt hat. "Ich weiß nicht, woher diese Gerüchte über ihn stammen. Es ist einfach eine Lüge", sagte er im Vereinsmagazin von Ex-Klub Werder Bremen. "Er hat nie Profifußball gespielt." Man könnte ihm diese Ehre überlassen, scherzte Gnabry, "aber es ist einfach nicht wahr".

Leon Goretzka

Politisch und sozial sehr aktiv, positioniert sich unter anderem offen gegen die AfD. Goretzka gründete mit Joshua Kimmich die Initiative "We kick Corona" und traf sich mit Holocaust-Opfer Margot Friedländer. Eine Unterhaltung, die er sein Leben lang nicht vergessen werde, wie er der "Welt am Sonntag" erzählte. Der Bayern-Profi hat drei Schwestern - und wohnt ausgerechnet in Giesing, der Heimat von Erzrivale 1860 München.

Mario Götze

Erhielt für sein soziales Engagement den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen. Sein Vater ist Universitätsprofessor, seine Geschwister Fabian und Felix ebenfalls Fußballer. Als Kleinkind lebte die Familie anderthalb Jahre in Houston/Texas.

Ilkay Gündogan

Als Achtjähriger fiel der gebürtige Gelsenkirchener bei Schalke 04 durch. "Ich hatte einen Platz in der Knappenschmiede. Ich war so stolz, das Wappen zu tragen", sagte er der "Player's Tribune". Nach einer längeren Verletzung ließ S04 ihn gehen, "oder, um es so auszudrücken, wie ich mich fühlte: Sie packten mich am Kragen und warfen mich raus." Drei Jahre später klopften die Knappen wieder an - doch Gündogan war gekränkt und wollte nicht mehr zurück.

Jonas Hofmann

Die Familie Hofmann machte sich eigentlich im Handball einen Namen, sowohl seine Großeltern als auch sein Vater (2. Bundesliga) waren aktiv - Bruder Benjamin schaffte es im Fußball allerdings auch bis in die Regionalliga. Mit einem Freund führt er mehrere Subway-Franchise-Restaurants, eins davon befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Stadion der TSG Hoffenheim. Bei Auswärtsspielen im Kraichgau holt der Gladbacher dort gerne mal ein paar Sandwiches für das Fohlen-Team ab.

Joshua Kimmich

Schloss sein Abitur mit einem Durchschnitt von 1,7 ab. In der Kino-Komödie "Fack ju Göhte 3" spielte Kimmich mit David Alaba und Mats Hummels als Statist mit. Der 27-Jährige ist bereits dreifacher Vater.

Thomas Müller

Müller hat in ein veganes Startup investiert und ist wie seine Frau (Dressurreiterin Lisa) leidenschaftlicher Pferdefreund. "Bei den Pferden fühle ich mich wohl, die Haltung, wie sie aussehen und wie sie ihr Leben leben", sagte Müller einmal. Auch er hat Schauspielerfahrung, war gemeinsam mit seiner Frau 2017 bei einer Folge von "Hubert und Staller" mit dabei. Ihr Hund "Ronaldo" findet dabei eine Leiche.

Jamal Musiala

Stuttgart, Fulda, Southampton, Fulda, London - Musiala pendelte mit seiner Familie lange zwischen Deutschland und England. Dass er nun für die DFB-Elf und nicht für die Three Lions spielt, hat auch mit dem Brexit zu tun, der der Familie Probleme bereitete. 2019 kehrte sie zurück - und Musiala heuerte beim FC Bayern an.

Leroy Sané

Wieder so ein Kind aus einer Sportlerfamilie. Vater ist der Ex-Bundesligaprofi Souleymane, Mutter die Gymnastin Regina Weber. Sein Vorname ist eine Anlehnung an Claude Le Roy, unter dem sein Vater für den Senegal gespielt hat. Sanés Rücken ziert ein riesiges Tattoo, das ihn selber nach seinem ersten Treffer in der Champions League für Manchester City zeigt. Inzwischen bereut er die Entscheidung ein wenig, wie der dem "Spiegel" 2021 verriet. "Ich war jung. Heute würde ich mich anders entscheiden."

Karim Adeyemi

Adeyemis Vater war Fußballprofi in Nigeria. Bei seinem Jugendverein Forstenried trainierte Karim auf roter Erde und auf einem Gummiplatz. Entdeckt wurde er von Scouts des FC Bayern bei einem Hallenturnier. Fußballerisches Idol ist Arjen Robben, wie er in einem "Goal"-Interview verriet.

Niclas Füllkrug

In Hannover wurde Füllkrug teilweise von seinem Vater trainiert. Seinen Torriecher entwickelte "Lücke" früh - in der F-Jugend gelangen ihm einmal in einer Saison 162 Tore. Auch Schwester Anna-Lena ist Stürmerin, sie kickt für die Frauen-Mannschaft von Hannover 96.

Kai Havertz

Weil er als 17-Jähriger im Schulbus keine ruhige Minute mehr hatte, fuhr Havertz meist mit dem Taxi zur Schule. "Ich wurde immer angeguckt und die Jüngeren wollten oft Autogramme von mir", erzählte er einst im Leverkusener Fanmagazin. Wohnte zwischenzeitlich auch mal beim damaligen Bayer-Stadionsprecher Klaus Schenkmann.

Youssoufa Moukoko

Moukoko wurde im kamerunischen Yaoundé geboren. Im Alter von neun Jahren holte ihn sein Vater nach Hamburg, wo er zunächst für St. Pauli spielte - in den ersten drei Wochen ohne richtige Fußballschuhe. Die bekam er ebenfalls vom Vater, der übrigens HSV-Fan ist. Die Jugendarbeit bei St. Pauli schätzte er aber als besser ein, weswegen Moukoko nicht bei den Rothosen landete.