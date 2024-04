Barbarez' Wort-Kreation: "Das Bayer-Gen"

Im Sommer 2006 verpflichtete Bayer Leverkusen Sergej Barbarez mit fast 35 Jahren, weil er mit seiner Routine und Mentalität den talentierten Kader führen sollte. Heute sieht der Bosnier bei seinem Ex-Klub genau das lange vermisste Element und gebraucht dafür einen neuen Begriff: das Bayer-Gen.

Jahrzehntelang hieß Bayer 04 im Sprachgebrauch "Vizekusen", dann da zu sein, wenn es darauf ankommt, war stets ein Kernmerkmal des FC Bayern. Der 52-Jährige aber schreibt in seiner kicker-Kolumne vom Montag über Xabi Alonso und sein Ensemble: "Sie haben nun genau die Mentalität, die sonst immer die Münchner hatten und die meinem Ex-Klub gefehlt hat: Leverkusen hat das Bayer-Gen." Ausdrücklich ohne "n".

Barbarez hat sich mit dieser Thematik beim Werksklub lange auseinandergesetzt und die Entwicklung nie aus den Augen verloren - auch, weil er seinerzeit nach seinem Abschied beim Hamburger SV vor allem auch deshalb von Bayer angestellt wurde, um dem hochqualifizierten, aber oft wankelmütigen Kader Widerstandsfähigkeit zu vermitteln. Jetzt sieht er genau diese: "Die Qualität, mit der Bayer durch die Hinrunde phasenweise geradezu spaziert ist, war nicht völlig neu. Schon vor, zu und nach meiner Zeit hatte dieser Klub immer besondere Spieler und besonders glanzvolle Phasen. Was immer fehlte, war die Mentalität, auch dann da zu sein, wenn es schwierig wird."

Genau diese Tugend demonstriert die Mannschaft seit dem Jahresbeginn. Die Afrika-Cup-Teilnehmer hatten viele Experten als Stolperfalle betrachtet, gleich die erste Partie in 2024, beim FC Augsburg, geriet zur Geduldsprobe. "Das Siegtor fiel in der vierten Minute der Nachspielzeit, weil Bayer ruhig und doch beharrlich blieb", sagt Barbarez. Seitdem sind Last-Minute-Siege Programm und der frühere Torjäger huldigt Team und Trainer dafür: "Was jahrelang für die Bayern galt, das gilt nun natürlich auch für Bayer: Immer Glück ist Können. Diese Mannschaft gewinnt so oft so spät, weil sie immer an sich und an ihren Plan glaubt. Das beeindruckt mich zutiefst."

Barbarez ist sicher, dass Leverkusen neben der Meisterschaft in dieser Spielzeit mindestens auch den Pokal gewinnt. Vor dem Halbfinale gegen Düsseldorf verweist er zwar darauf, "dass die EM-Qualifikation von Georgien zwar einmal mehr gezeigt hat, dass im Fußball in einem Spiel alles passieren kann. Aber Bayer erweckt überhaupt nicht den Eindruck, anfällig für einen Stolperer zu sein." Sebastian Wolff