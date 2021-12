Barça vermeldet zwei Corona-Fälle

Der FC Barcelona muss vorerst auf Dani Alves und Clement Lenglet verzichten.

Nach Angaben der Katalanen vom Montagabend wurden beide Defensivspieler positiv auf Corona getestet und haben sich in häusliche Isolation begeben. Das Duo sei "bei guter Gesundheit".

Barça, aktuell nur Tabellensiebter in La Liga, kehrt am Sonntag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) nach kurzer Winterpause in den Pflichtspielbetrieb zurück. Im ersten Spiel des neuen Jahres geht es zu Aufsteiger RCD Mallorca.

Innenverteidiger Lenglet (26) war zuletzt nur unregelmäßig zum Einsatz gekommen. Rückkehrer Dani Alves (38) ist nach seinem Wechsel vom FC Sao Paulo im November erst im Januar spielberechtigt. Nun muss er noch ein wenig länger auf sein Comeback warten.