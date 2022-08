Barça veräußert weitere Anteile und kann Lewandowski wohl registrieren

Einen Tag vor seinem Ligaauftakt hat der FC Barcelona den nächsten "Hebel" aktiviert und weitere 100 Millionen Euro eingenommen. Die Neuzugänge sollten damit zu registrieren sein.

Am Samstag dann auch im Trikot? Robert Lewandowski (li.) und Raphinha. Getty Images

Robert Lewandowski, Raphinha und Co. im Camp Nou - das aber nur als Zuschauer? Dass der finanziell einerseits schwer angeschlagene, andererseits aber enorm risikofreudige FC Barcelona seine prominenten Neuzugänge womöglich gar nicht bei La Liga registrieren kann, sie also vorerst nicht spielberechtigt wären, stand bis zuletzt tatsächlich im Raum.

Am Freitag, einen Tag vor dem Liga-Auftakt im Heimspiel gegen Rayo Vallecano (21 Uhr, LIVE! bei kicker), könnte sich das Blatt gewendet haben. Die Katalanen vermeldeten die Aktivierung des nächsten "Hebels" - was bedeutet, dass sie weitere 24,5 Prozent ihrer audiovisuellen Produktionsfirma "Barça Studios" an die Firma "Orpheus Media" veräußert haben. Im Gegenzug nahm der spanische Vizemeister weitere 100 Millionen Euro ein.

Spanische Medien wie die "Marca" glauben nun, dass diese Einnahmen Barcelona befähigen werden, Lewandowski und Co. bei La Liga registrieren und sie am Samstag dann bereits einsetzen zu können - auch wenn Ersteres zur Stunde noch nicht geschehen ist. Es bleibt ein kurioser Wettlauf gegen die Zeit, auch wenn ihn Barça - dank eines weiteren Verzichts auf künftige Einnahmen - jetzt vielleicht gewonnen hat.