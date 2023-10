Barça-Superstar und Reals Hoffnungsträger: U-18-Talente in FC 24

Youssoufa Moukoko - ST - 18 Jahre - Borussia Dortmund - 77 GES/87 POT

In FIFA 23 war er die Eins, in FC 24 fällt er einige Plätze zurück. Moukoko hat "nur" noch ein Potenzial von 87. Durch seine hohe Gesamtbewertung kommt der U-21-Nationalspieler direkt als Starter in Frage - 22,5 Millionen dürfte er kosten, 18.000 Euro pro Woche verdient er in FC 24. Wer auf Perspektive aus ist, für den gibt es eine günstigere Alternative... kicker eSport