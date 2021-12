Barça scheitert erstmals nach 21 Jahren und fängt "bei null an"

Abstieg nach Klassenunterschied. Das 0:3 von München lässt den ruhmreichen FC Barcelona erstmals nach vielen Jahren in der Gruppenphase der Champions League scheitern. Trainer Xavi ruft die "Stunde null" aus - und spricht von einer neuen Ära.

Aus in der Königsklasse: Der FC Barcelona muss sich neu sortieren. Getty Images

Das 0:3 (0:2) in der Allianz-Arena ließ Xavi ziemlich ernüchtert zurück. Die Vorstellung seiner Mannschaft gegen klar überlegene Bayern ließ den einstigen Weltklassespieler zu folgendem Schluss kommen: "Wir fangen bei null an." Heißt im Klartext: Die Europa League ist die neue Heimat der Blaugrana. Eine ungewohnte neue Bleibe. "Leider sind wir jetzt in der Europa League, die nicht der richtige Ort für uns ist", lautete die lakonische Bilanz des Trainers.

Doch bei zwei geschossenen Toren in sechs Spielen müssen die Katalanen froh sein, dass es überhaupt international weitergeht in 2022. Rang drei mit einer derart mageren Offensiv-Ausbeute ist einzig und allein dem heillos überforderten Gruppen-Schlusslicht Dynamo Kiew (ein Tor, ein Punkt) zu verdanken. Die K.-o.-Phase der Königsklasse hätte Barça in dieser Saison jedenfalls sehr geschmeichelt, wenngleich Benfica mit nur einem Zähler mehr weiterziehen durfte.

"Untergang" in die "Hölle"

"Der Untergang", titelte die "Marca" am Donnerstag und die "AS" schickte Barça "ab in die Hölle", schrieb von einem "historischen Desaster". Solche Schlagzeilen fallen den Madrider Sportzeitungen freilich nicht gerade schwer, wenn es um den katalanischen Erzrivalen von Real Madrid geht.

Erstmals nach 21 Jahren, also seit 2003/04, müssen die Blaugrana diesen "traurigen Abschied" hinnehmen, wie es "Sport" aus Barcelona umschrieb. Traurig allein deshalb, weil vom Tiki Taka vergangener Tage nicht nur in München wenig zu sehen war. Harmlos, uninspiriert, ohne Biss. So stellte sich das Barça von Xavi bei den Bayern vor.

"Wir werden hart arbeiten, denn ich fühle und liebe diesen Klub", kündigte Xavi trotzig an. Vor vier Wochen hatte der 41-Jährige von Euphorie umweht seinen Dienst im Camp Nou angetreten. Die Euphorie ist verflogen, sie muss zunächst durch schnöde Dinge wie Trainingsfleiß ersetzt werden, um den großen FC Barcelona "wiederherzustellen". Dennoch sieht es Xavi so: "Wir beginnen jetzt eine neue Ära."

Der Schuldenberg lässt nicht viel zu

Begleitet von engen Leitplanken, die der gigantische Schuldenberg von 1,35 Milliarden Euro vorgibt. Ob es Wintertransfers geben wird, die dem Spiel signifikant weiterhelfen, erscheint fraglich. "Wir befinden uns in einer harten, schwierigen und schmerzhaften Situation", sagte Sergio Busquets in München, der schon mit Xavi auf dem Platz stand und die goldenen Zeiten erlebte: "Es tut weh und verletzt unseren Stolz." Barcelona liegt am Boden. Das ist die Realität. Kein Champions-League-Halbfinale oder dergleichen.

Als Siebter tritt Barça am Sonntag beim Zehnten CA Osasuna an. Ein federleichter Auswärtssieg ist keinesfalls garantiert.