Barça leistet sich Vitor Roque - aber erst 2024

Der FC Barcelona hat einen weiteren Neuzugang perfekt gemacht - seinen mit Abstand jüngsten. Vitor Roque wird allerdings erst zur Saison 2024/25 bei den Katalanen aufschlagen.

Vitor Roque gehört zu den spannendsten Talenten, die der brasilianische Fußball derzeit zu bieten hat - und trägt bald das Trikot des FC Barcelona. Am Mittwochmittag gab der amtierende spanische Meister die Verpflichtung des 18 Jahre jungen Mittelstürmers bekannt, der aber erst in der Saison 2024/25 sein Barça-Debüt geben wird.

Bis 30. Juni "parken" die Katalanen Vitor Roque noch bei seinem bisherigen Klub Athletico Paranaense. Das hat mutmaßlich auch damit zu tun, dass ein früherer Transfer finanziell nicht darstellbar gewesen wäre. Zuletzt arbeiteten die FCB-Verantwortlichen spanischen Medienberichten zufolge noch erfolgreich daran, die Sockelablösesumme auf rund 30 Millionen Euro zu drücken; im Gegenzug wurden die erfolgsabhängigen Boni erhöht. Der Klub teilte nur mit, dass Vitor Roque einen Vertrag bis 2031 erhält und eine Ausstiegsklausel in Höhe von 500 Millionen Euro.

Bei der U-20-Südamerikameisterschaft lief "Tigrinho" heiß

Erst im März dürfte Vitor Roques Marktwert weiter angewachsen sein, als er bei einem Testspiel gegen Marokko in Marrakesch (1:2) in der 65. Minute eingewechselt wurde und damit sein Debüt für die brasilianische A-Nationalmannschaft feierte. Für Furore hatte "Tigrinho" (kleiner Tiger), wie er genannt wird, zuvor allen voran im Februar bei der U-20-Südamerikameisterschaft gesorgt: Gemeinsam mit seinem 19-jährigen Offensivpartner Andrey Santos, dessen Dienste sich bereits der FC Chelsea gesichert hat, war er mit sechs Toren in acht Spielen Torschützenkönig geworden.

In der heimischen Liga liegt Vitor Roque, der erst im April 2022 vom damaligen Zweitligisten Cruzeiro zu Paranaense gewechselt war, aktuell mit sieben Treffern in 13 Auftritten auf dem zweiten Platz der Torjägerliste. Rund 40 Prozent der 18 Saisontreffer seines Klubs, der in der 20er-Liga Tabellenelfter ist, gehen damit auf sein Konto. Bis er 2024 in Barcelona aufschlägt, dürften noch einige hinzugekommen sein.

Für die kommende Saison hat Barça bislang Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan (32, Manchester City) und Innenverteidiger Inigo Martinez (32, Athletic Bilbao) verpflichtet - jeweils ablösefrei.