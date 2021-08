Barça-Keeper ter Stegen wieder im Mannschaftstraining

Der FC Barcelona ist erfolgreich in die Saison gestartet. Und bald können die Katalanen auch wieder auf ihren Stammkeeper Marc-André ter Stegen zurückgreifen.

Im Mai musste sich der deutsche Nationalkeeper einer Operation am Knie unterziehen, das kostete ihn auch die Europameisterschaft. Nach langer Pause ist ter Stegen aber nun wieder ins Mannschaftstraining beim FC Barcelona eingestiegen. Er absolvierte am Freitag zumindest einen Teil davon und befindet sich somit auf einem guten Weg zurück.

Die Partie am morgigen Samstag (22 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Athletic Bilbao kommt für den Schlussmann allerdings noch zu früh. Die deutsche Nummer eins wird wie am ersten Spieltag wieder vom Brasilianer Neto vertreten.

Barcelona war am vergangenen Wochenende erfolgreich in die neue Saison gestartet. In Spiel eins nach dem Abgang von Lionel Messi zu PSG gab es einen ungefährdeten 4:2-Sieg gegen Real Sociedad.