Barça holt Routinier Inigo Martinez

Der FC Barcelona verstärkt sich mit Innenverteidiger Inigo Martinez. Der spanische Nationalspieler kommt von Athletic Bilbao - natürlich ablösefrei.

Beim schwierigen Unterfangen, einerseits die Kosten drastisch zu senken und andererseits einen schlagkräftigen Kader für die neue Saison zu formen, hat der FC Barcelona einen weiteren Schritt gemacht: Am Mittwochvormittag vermeldete der amtierende spanische Meister, dass Innenverteidiger Inigo Martinez von Athletic Bilbao kommt.

Der 32 Jahre alte Routinier, der fünf Jahre lang für die Basken gespielt hatte, wechselt ablösefrei - genau wie schon Barças erster Sommerneuzugang Ilkay Gündogan, der Kapitän von Manchester City. Nach Klubangaben wird Martinez einen Vertrag bis 30. Juni 2025 unterschreiben. Die in Spanien obligatorische Ausstiegsklausel beträgt genau wie bei Gündogan 400 Millionen Euro.

Martinez, vor seiner Zeit in Bilbao zwölf Jahre lang bei Real Sociedad, hat satte 385 La-Liga-Spiele auf dem Buckel (23 Tore), dazu immerhin fünf Champions- und drei Europa-League-Spiele. In der abgelaufenen Saison, die Bilbao als Tabellenachter beendete, lief der Linksfüßer allerdings nur 15-mal auf, weil ihn ständig Verletzungen ausbremsen.

"Zuverlässig, robust, sehr erfahren"

Der FC Barcelona ist sich dennoch sicher, einen - wie er selbst schreibt - "zuverlässigen, robusten und sehr erfahrenen Innenverteidiger" verpflichtet zu haben, der "für seine Führungsqualitäten und seinen Kampfgeist bekannt" sei. Dafür, dass Martinez immer noch auf höchstem Niveau agieren kann, spricht auch, dass er erst im März sein letztes von 20 Länderspielen (ein Tor) für Spanien absolvierte. Das Final Four der Nations League, das die Spanier im Elfmeterschießen gegen Kroatien gewannen, verpasste er im Juni mit Wadenproblemen.

Obwohl ablösefrei, bleibt wie immer in den letzten Jahren bei Barça vorerst offen, ob und wann Martinez bei der Liga eingeschrieben werden kann. Der mit 1,35 Milliarden Euro verschuldete Verein hat auch in diesem Sommer mit den Regeln des ligainternen Financial Fair Play zu kämpfen.