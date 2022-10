Barça-Fans pfeifen Piqué aus - Xavis feurige Gegenrede

Die bislang mehr als durchwachsene Saison von Gerard Piqué (35) hat am Donnerstagabend einen neuen Tiefpunkt erreicht. Beim 3:0 gegen Villarreal wurde der Innenverteidiger nach seiner Einwechslung von den eigenen Fans ausgepfiffen.

Vier Einsätze in La Liga, drei in der Champions League - das ist die magere Ausbeute von Gerard Piqué in der Spielzeit 2022/23. In der Königsklasse wurde er gegen Pilsen (5:1) und in Mailand (0:1) nur eingewechselt, beim 0:2 in München saß er 90 Minuten auf der Bank. Bei der defensiv fraglos wackeligsten Vorstellung im Rückspiel gegen Inter (3:3) stand Piqué dann erstmals über die volle Distanz auf dem Rasen - was allerdings hauptsächlich Verletzungsproblemen in der Defensive geschuldet war. Piqué wirkte ohne wirkliche Spielpraxis auf der großen Bühne überfordert, behäbig, schlafmützig.

In der Liga saß Piqué schon in sechs Spielen ausschließlich auf der Bank (drei Startelfeinsätze), am Donnerstagabend gegen Villarreal kam er erstmals als Einwechselspieler zum Zug. Ein Umstand, der größere Teile des Camp Nou offenbar erzürnte: Bei seiner Einwechslung für Jules Koundé wurde Piqué ausgepfiffen, auch bei seinen ersten Ballkontakten wurde es laut im Stadion. Ein deutlich kleinerer Teil der Anhänger hielt mit Applaus dagegen.

Spanischen Medienberichten zufolge seien Piqués Unzufriedenheit mit seinen Einsatzzeiten sowie insbesondere dessen Entscheidung, als einziger von Barças Kapitänen sein Gehalt nicht senken zu wollen, die größten Kritikpunkte. Direkt nach Abpfiff äußerte sich Sportdirektor Jordi Cruyff zu den Pfiffen: "Ein Fußballer wird nicht besser spielen, wenn er ausgepfiffen wird." Die Fans hätten immer das Recht auf eine Reaktion, "aber es ist essenziell, dass alle Spieler bis zum Schluss unterstützt werden".

Auf menschlicher Ebene ist das einer der besten Kader, die ich in meiner Karriere erlebt habe. Xavi

Deutlich angefressener wirkte da schon Xavi auf der Pressekonferenz. Barcelonas Cheftrainer, der schon vor Saisonstart um "Einigkeit im Barcelonismo" gebeten habe, erklärte: "Das Einzige, was ich zu Piqué sagen kann, ob er spielt oder nicht: Er ist ein Vorbild in der Kabine. Zu keinem Zeitpunkt hat er auch nur einmal das Gesicht verzogen. Das sollten die Leute da draußen wissen."

Ein normales Vorgehen, dass sich der Trainer, auch noch ein ehemaliger Mitspieler, vor den Innenverteidiger stellt? Nicht für Xavi: "Wenn er kein Vorbild wäre, würde ich einfach nichts sagen, aber er ist eines. Ich weiß nicht, warum sie ihn auspfeifen - und mich interessiert es auch nicht."

Von schlechter Stimmung nach den heftigen Nackenschlägen gegen Inter und im Clasico gegen Real (1:3) gebe es keine Spur. "Innerhalb der Kabine haben wir ein fantastisches Klima", stellte Xavi klar: "Auf menschlicher Ebene ist das einer der besten Kader, die ich in meiner Karriere erlebt habe."

Und trotzdem wird spannend sein, wie sich Barcelona bis zur WM-Pause schlägt. Den schweren Heimspielen gegen Bilbao und Bayern folgen Auswärtsspiele in Valencia und Pilsen, ehe die Pflichtaufgaben gegen Aufsteiger Almeria und Osasuna anstehen.