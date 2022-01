Barça: Dani Alves steht vor Pflichtspiel-Comeback

Am Mittwochabend gastiert der FC Barcelona in der 3. Runde der Copa del Rey bei Linares Deportivo. Beim spanischen Drittligisten könnte es zum erneuten Debüt eines Barça-Routiniers kommen.

Seit dem 12. November ist Dani Alves zurück beim FC Barcelona. Nachdem sein Vertrag beim FC Sao Paulo aufgelöst worden war, hat der 38-jährige Brasilianer aber noch kein Pflichtspiel für seinen Herzensverein - bei dem er nach fünf Jahren wieder gelandet ist - absolviert.

Das könnte sich am Mittwochabend ändern. Nach knapp zwei Monaten besteht für den offensiv denkenden Außenverteidiger erstmals die Möglichkeit, wieder in einem Pflichtspiel für die Katalanen anzutreten. Denn: Auf der Kaderliste für die Partie gegen Drittligist Linares Deportivo zur Begegnung in der 3. Runde der Copa del Rey befindet sich auch der Name Dani Alves.

Spielgenehmigung erhalten

Grund dafür ist, dass der FC Barcelona seinen Winterneuzugang am Mittwochmorgen als Neuzugang in La Liga registrieren konnte, wie die vereinsnahe Zeitung "Mundo Deportivo" berichtet. Alle benötigten Genehmigungen seien erhalten worden.

Alves, bereits von 2008 bis 2016 in beinahe 400 Pflichtspielen ein erfolgreicher FCB-Spieler (u.a. dreimal Champions-League-Sieger, 23 Titel mit den Katalanen insgesamt), könnte ab sofort also nicht nur mit seiner Erfahrung neben dem Platz dem Team seines ehemaligen Mannschaftskollegen und jetzigen Trainers Xavi helfen. Vielleicht eben schon in der 3. Runde der Copa del Rey, bei der Barcelona aufgrund von Verletzungen und Corona-Erkrankungen weiter auf zahlreiche Spieler verzichten muss. Alves hat seine Infektion bereits überwunden.