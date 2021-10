Barça bindet Ansu Fati bis 2027 - Nächste Milliarden-Klausel

Er gilt als Nachfolger von Lionel Messi beim FC Barcelona: Ansu Fati erhält einen Vertrag bis 2027. Ihn aus dem Kontrakt herauszukaufen, wird für die Interessenten teuer.

Wie der FC Barcelona am Mittwochabend kurz nach dem 1:0-Sieg gegen Dynamo Kiew mitteilte, wird Ansu Fati seinen auslaufenden Vertrag um fünf Jahre bis 2027 verlängern. Die Ausstiegsklausel wird wie schon bei Youngster Pedri (18), dessen Kontrakt in der vergangenen Woche bis 2026 verlängert worden war, bei einer Milliarde Euro liegen.

"Ich weiß nur, dass sie nahe dran sind, mit Ansu Fati zu verlängern. Es ist eine sehr gute Nachricht. Er ist einer derjenigen, der die Zukunft des Klubs bestimmen müssen", hatte Trainer Ronald Koeman noch am Dienstag gesagt.

Die neue Nummer 10

Offiziell besiegelt werden soll die Vertragsverlängerung mit Fati am Donnerstagmittag. Der in Guinea-Bissau geborene Flügelspieler gilt in Barcelona als Nachfolger des zu Paris St. Germain abgewanderten Lionel Messi. Fati hatte zuletzt auch die Rückennummer 10 des Argentiniers übernommen.

Fati wurde wie Pedri in der Nachwuchsakademie der Blaugrana ausgebildet und krönte sich im Alter von 16 Jahren und 304 Tagen zum jüngsten Torschützen der Klubgeschichte. Außerdem ist Fati jüngster Torschütze der Champions League sowie der spanischen Nationalmannschaft.