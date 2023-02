Barça-Antreiber Pedri verpasst wahrscheinlich das Rückspiel in Manchester

Der FC Barcelona muss aller Voraussicht nach ohne seinen Edeltechniker Pedri im Europa-League-Rückspiel bei Manchester United auskommen. Der 20-Jährige verletzte sich im Hinspiel am Donnerstag am Oberschenkel.

Pedri verletzte sich am Donnerstag am Oberschenkel. IMAGO/MB Media Solutions

Bittere Nachrichten für den FC Barcelona einen Tag nach dem 2:2 im Europa-League-Hinspiel gegen Manchester United. Mittelfeld-Juwel Pedri fällt mit einer Oberschenkelverletzung vorerst aus. Der 20-Jährige musste am Donnerstag kurz vor der Pause verletzt ausgewechselt werden, hinter seinem Einsatz im Rückspiel in England am kommenden Donnerstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) steht ein großes Fragezeichen.

Genaue Ausfalldauer unklar

Pedri hatte sich im K.-o.-Runden-Play-off-Hinspiel gegen United kurz vor der Pause am rechten Oberschenkel verletzt. Sergi Roberto kam für den Mittelfeldmann in die Partie. Wie der Klub mitteilte, ergaben die medizinischen Untersuchungen am Freitagvormittag eine Verletzung des vorderen Oberschenkelmuskels. Über die genaue Ausfallzeit machte der Klub jedoch keine Angaben, für das Rückspiel am Donnerstag steht der Spanier seinem Coach Xavi aber voraussichtlich nicht zur Verfügung.

Pedri stand in der aktuellen Spielzeit in sechs von sieben Europapokalspielen in der Startelf der Blaugrana. In La Liga absolvierte der Spanier bis dato 21 Partien und erzielte dabei sechs Tore.