Bannwelle vor FGS-Qualifier 3 - zwei Deutsche rücken nach

Knapp anderthalb Wochen vor dem dritten FGS-Qualifier hat EA SPORTS zahlreiche Spieler wegen illegalem Trading von offiziellen Turnieren ausgeschlossen.

'Minusmacher31' darf nun doch am FSG-Qualifier 3 teilnehmen. Twitter/@minusmacher31

Nicht zum ersten Mal in dieser Saison hat der Entwickler und Ausrichter der FIFA 22 Global Series (FGS) die Voraussetzungen für eine Teilnahme an den Qualifiern kurzfristig abgeändert. Während bislang aber ausschließlich die Anzahl der Spieler erhöht wurde, um ein größeres Feld zu schaffen, wurden diesmal diverse Profis ausgeschlossen.

Allein in Europa wurden schon mehr als 20 Namen von der Liste der Qualifikanten für den dritten FGS-Qualifier am kommenden Wochenende gestrichen. Im Zusammenhang steht die Bannwelle mit unerlaubtem Trading außerhalb des dafür vorgesehenen FUT-Transfermarkts und der von EA SPORTS abgesteckten Regularien.

Nicht die erste FGS 22-Kontroverse

Die Betroffenen müssen allerdings nicht nur den anstehenden Wettbewerb aussetzen, sondern werden gleich für ein ganzes Jahr gebannt - die FGS 22-Saison ist für sie beendet. "Diese Strafe bezieht sich global auf die Möglichkeit, an FGS-Events, Qualifiern und verwandten Turnieren wie Partnerturnieren teilzunehmen", kommunizierte EA.

Der Publisher hat immer wieder mit Kontroversen rund um die Global Series zu kämpfen: Vor dem ersten Qualifier hatten sich viele Spieler über Kontrahenten beschwert, die an der PlayStation 4 an den Start gingen. Inzwischen ist die alte Konsolengeneration ausgeschlossen, nur an der PlayStation 5 können die Tickets noch gelöst werden.

'Ekooo32_TTV' und 'Minusmacher31' dabei

Unter den Nachrückern für die gebannten Spieler befinden sich in der Zone Osteuropa auch zwei Deutsche: Ekrem 'Ekooo32_TTV' Dogan von Team Deft Fox und Marcel 'Minusmacher31' Gramann vom FSV Zwickau haben den Sprung nach knapp zwei Monaten der ursprünglichen Enttäuschung doch noch geschafft.

Die gefühlte Notwendigkeit zum unerlaubtem Trading wäre im Übrigen nicht gegeben, fände die FGS nicht in FUT statt. Dank des Pay-to-Win-Faktors ist durch diese illegale Praktik jedoch ein Vorteil zu gewinnen. In den sozialen Netzwerken wurde daher teils bereits der Vorwurf erhoben, es handle sich um ein hausgemachtes Problem.