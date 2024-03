Bann gebrochen, Serie gerettet: Schicks spätes Glück soll zum Startschuss werden

Das schmeichelhafte 2:2 bei Qarabag Agdam im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League warf auf Leverkusener Seite viele Fragen auf. Für Joker-Torschütze Patrik Schick soll die Partie hingegen einen Wendepunkt zum Guten markieren.

Erzielte das wichtige 2:2 in Aserbaidschan: Patrik Schick. AFP via Getty Images

Aus Baku (Aserbaidschan) berichtet Stephan von Nocks

Sein Treffer in der zweiten Minute der Nachspielzeit bewahrte den Leverkusener Nimbus. Seit nun 35 Pflichtspielen ist die Elf von Xabi Alonso unbesiegt. Eine Serie, die beim 2:2-Unentschieden in Baku am seidenen Faden hing als Patrik Schick noch den späten Ausgleich erzielte.

Für den tschechischen Torjäger war das Erfolgserlebnis von besonderer Bedeutung. Beendete der 27-Jährge damit doch seine seit Jahresbeginn andauernde Torflaute. Dementsprechend ordnete auch Simon Rolfes den Kopfballtreffer des Nationalspielers ein.

"Stürmer tun Tore immer gut", erklärte der Geschäftsführer, um auf die Grundproblematik für Schick und dessen Sturm-Konkurrenten Borja Iglesias hinzuweisen, für den der Linksfuß in der 80. Minute eingewechselt worden war. "Zuletzt mussten Borja und Patrik viel arbeiten, sind aber nicht in die Abschlussaktionen gekommen", so der Ex-Profi.

"Es lohnt sich bei Patrik zu flanken"

Schicks Erfolgserlebnis soll jetzt zum Startschuss für den zuletzt unglücklich agierenden Angreifer werden, der beim 2:1 gegen Mainz nur eingewechselt und danach beim 2:0 in Köln mit einem Scorerpunkt einen zarten Aufwärtstrend angedeutet hatte, als er Alejandro Grimaldos flache Hereingabe zu Torschütze Jeremie Frimpong weitergeleitet hatte.

In Baku spielte Schick nach Robert Andrichs Maßflanke eine seiner Kernkompetenzen aus. "Es lohnt sich bei Patrik zu flanken", stellte Rolfes fest, "er hat eine herausragende Qualität beim Kopfballspiel."

Schicks Torbeteiligungen nach Eingaben von außen deuten an, dass hierin ein Schlüssel zu einer künftig wieder höheren Torgefährlichkeit nicht nur von Leverkusens Mittelstürmern liegen kann. Hätte doch Frimpong in Baku unmittelbar vor dem Abpfiff nach einer erneuten Andrich-Flanke sogar fast das Leverkusener 3:2 erzielt.

Doch statt mit der Stirn ins Tor beförderte der Niederländer den Ball nur mit der Schulter daneben. Wobei ein Sieg des Werksklubs die Gesamtleistung konterkariert hätte. "Verdient wäre es nicht gewesen. So war es vielleicht ein gerechtes Unentschieden", stellte Rolfes fest.

Wissend, dass Bayer mit dem Resultat angesichts einer erschreckend schwachen ersten Hälfte (Mehr dazu: Xabi Alonso - Ein Experiment, das Eingeständnis einer Fehler und eine große Chance) bestens bedient war nach einer Partie, in der neben dem starken Auftritt von Cup-Keeper Matej Kovar der Treffer von Schick einen der wenigen Lichtblicke darstellte.

So dürfte Xabi Alonso das Erfolgserlebnis des sensiblen Angreifers nutzen, um diesen gegen den VfL Wolfsburg mit frischem Schwung von Beginn an stürmen zu lassen. "Wir können viel sprechen, viel individuell im Training, viel mit Videos arbeiten, aber das Wichtigste für einen Stürmer, für Patrik, ist gestern passiert. Wieder das Gefühl zu haben, dass er Tore schießen kann", erklärte der Trainer am Freitag mit Blick auf den Sonntag. Zumindest für Schick soll das späte Glück von Baku zum Startschuss werden.