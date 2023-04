Bankplatz für scheidenden Marmoush? So denkt Kovac darüber

Omar Marmoush verlässt den VfL Wolfsburg - das sorgt bei so manchem Anhänger der Niedersachsen für Verärgerung. Wie geht Trainer Niko Kovac mit dem 24-Jährigen um, der höchstens noch siebenmal das VfL-Trikot tragen wird?

Wird in der kommenden Saison nicht mehr das Trikot des VfL Wolfsburg tragen: Omar Marmoush. IMAGO/Chai v.d. Laage

"Bitte nicht mehr spielen lassen bis zum Ende der Saison", "Söldner, ab nach Frankfurt", "Ab auf die Bank", "Bitte nicht mehr in den Kader berufen". Die Enttäuschung der Wolfsburger Fans über den Abgang von Omar Marmoush ist groß, in den sozialen Medien tun sie ihren Unmut kund. Seit Dienstag besteht Gewissheit: Der Ägypter verlässt den VfL im Sommer.

Damit hat auch der Klub einen Schlussstrich unter die Diskussionen um die Zukunft des Offensivmannes gezogen, hat eine Entscheidung getroffen und sein Angebot zurückgenommen. Doch wie reagiert Trainer Niko Kovac auf die nun auch öffentlich geschaffenen Fakten und den drohenden Spießrutenlauf für den Offensivmann, der maximal noch sieben Spiele im VfL-Trikot bestreitet?

Auswirkungen auf seine Einsatzzeit dürfte die Entscheidung Marmoushs nicht haben, das hat Kovac auf kicker-Nachfrage bereits deutlich betont. "Für mich geht es darum: Wer ist aktuell in einer besseren Verfassung, wer gibt uns taktisch das, was wir vielleicht für dieses Spiel brauchen", erklärte der 51-Jährige und unterstrich: Es sei "total unwichtig" ob ein Spieler "nächstes Jahr weg oder nicht weg ist. Wir lassen die Besten spielen, die uns in der Woche überzeugt haben, zur Taktik passen."

Marmoush hatte im Sturmzentrum zuletzt die Nase vorn

Am Sonntag (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Leverkusen ist jedenfalls Spiel eins nach der Bekanntmachung, dass Marmoush Wolfsburg den Rücken kehren wird. Wie reagieren die Wolfsburger Fans? Und wie stellt der Trainer auf? Klar ist: Im Sturmzentrum hat sich Marmoush in den vergangenen Wochen den Stammplatz ergattert und zum gefährlichsten VfL-Angreifer entwickelt. Weil für Lukas Nmecha (Knie) die Saison wohl schon gelaufen ist und Jonas Wind einen dramatischen Formverlust erlitten hat.

Den Schlussspurt dieser Saison will Wolfsburg mit Marmoush erfolgreich bestreiten - und dabei möglichst noch Eintracht Frankfurt überflügeln, wohin der Ägypter aller Voraussicht nach wechseln wird.