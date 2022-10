Bankdrücker Caligiuri: "Habe bewiesen, dass ich noch lange nicht am Ende bin"

In den vergangenen Wochen war der FC Augsburg auf Wolke sieben unterwegs, hatte zehn Punkte aus vier Spielen geholt - beim 2:3 in Köln wurde der FCA nun ausgebremst, nicht jedoch Bankdrücker Daniel Caligiuri, der Werbung in eigener Sache machte.

Dass die Niederlage letztlich verdient war, daran ließen die bayerischen Schwaben keinen Zweifel. "Wir haben nicht die Power aus den letzten Spielen auf den Platz bekommen", stellte Trainer Enrico Maaßen bei DAZN fest und lobte dabei die gegnerische Leistung ("Respekt an Köln"), er stellte aber auch fest, "dass alle drei Gegentore viel zu einfach" gefallen sind. "Das darf uns nicht passieren."

Dennoch habe das Spiel gezeigt, dass die Augsburger abermals bewiesen hätten, dass sie "konkurrenzfähig" sind. Selbiges tat auch Daniel Caligiuri, der zur zweiten Halbzeit für den Gelb-vorbelasteten Ruben Vargas eingewechselt worden war und anschließend mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:2 glänzte (68.). Auf das Tor hätte der Routinier aber gut und gerne verzichtet, lieber wären ihm "einer oder drei Punkte" gewesen.

Ebenso unzufrieden wie mit dem Ergebnis in Köln ist Caligiuri auch mit seiner persönlichen Situation in Augsburg. Der 34-Jährige wurde von Maaßen zum Ergänzungsspieler deklariert, in der laufenden Saison kommt er zwar auf acht Einsätze, allerdings waren sechs davon als Einwechselspieler - nur zweimal spielte er von Anfang an, und nur beim 0:2 gegen Hertha BSC spielte er über die volle Distanz.

Caligiuri macht keinen Hehl daraus, dass ihm das nicht behagt. "Auf jeden Fall bin ich nicht zufrieden", sagte der Flügelspieler, der wie "jeder andere Spieler" auch spielen möchte. Dass es derzeit nicht so ist, sei eben so. Caligiuri gab auch zu, dass es diesbezüglich Gespräche mit Trainer Maaßen gegeben habe. Von daher sei "alles ok - das ist Fußball. Die Situation ist eben neu für mich. Nichtsdestotrotz nehme ich sie an. Ich bin da, wenn mich der Trainer braucht, ich gehe voran und ich denke, dass mich die Mannschaft braucht."

In Köln machte der 34-Jährige dann auch Werbung in eigener Sache - oder, wie er es selbst sagte: "Heute habe ich bewiesen, dass ich noch lange nicht am Ende bin." Ob dies ausreichend war, um ihn am kommenden Mittwoch (LIVE! ab 20.45 Uhr bei kicker) im Pokalkracher gegen den FC Bayern München zu bringen, wird sich herausstellen.