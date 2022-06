Bangsow verlängert beim BTSV und heuert in Aachen an

Eintracht Braunschweig hat den Vertrag mit Yannik Bangsow um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2024 verlängert und verleiht den Torhüter für ein Jahr an Regionalligist Alemannia Aachen.

"Yannik hat sich in den vergangenen Monaten gut entwickelt. Für einen jungen Torhüter wie ihn ist es jedoch wichtig, dass er Spielpraxis bekommt. Daher haben wir uns gemeinsam mit ihm entschieden, dass eine Leihe nach Aachen sinnvoll ist", wird Peter Vollmann, Geschäftsführer Sport bei Eintracht Braunschweig, auf der Vereinswebsite zitiert.

"Ich möchte Spielpraxis sammeln"

"Ich freue mich sehr über das tolle und wertschätzende Verlängerungsangebot der Eintracht, das ich gerne angenommen habe", so Bangsow, der 2020/21 schon einmal an Viktoria Köln verliehen war. "Die Pläne der Eintracht mit mir decken sich genau mit meinen Zielen, auf diesem Weg ist die Leihe zu Alemannia Aachen ein wichtiger Teil. Die Bedingungen in Aachen sind sehr professionell und ich möchte bei der Alemannia in den nächsten Monaten Spielpraxis sammeln."