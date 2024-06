Bangen um Trauner: ÖFB-Verteidiger fehlte im Training

Gernot Trauner könnte das Auftaktspiel gegen Frankreich verpassen. Der Defensivakteur blieb dem Mannschaftstraining fern, klagte zuletzt über leichte Rücken- und Kniebeschwerden.

Das Training des österreichischen Nationalteams am Freitag in Berlin ist ohne Gernot Trauner über die Bühne gegangen. Der Innenverteidiger von Feyenoord Rotterdam ließ die Einheit drei Tage vor dem EM-Auftaktspiel am Montag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in Düsseldorf gegen Frankreich aus Gründen der Belastungssteuerung aus, hat laut ÖFB-Angaben aber keine akute Verletzung.

Trauner hatte seit dem Start der unmittelbaren EM-Vorbereitung vor zwei Wochen in Windischgarsten davor bereits insgesamt drei Trainingseinheiten versäumt. Der 32-jährige Oberösterreicher klagte zuletzt über leichte Rücken- und Kniebeschwerden, bot bei der EM-Generalprobe vergangenen Samstag gegen die Schweiz (1:1) aber eine starke Leistung.

Als Favoriten auf die Startplätze im ÖFB-Abwehrzentrum gegen Frankreich gelten dennoch Kevin Danso und Linksfuß Maximilian Wöber. Dahinter folgen Philipp Lienhart und Trauner, die in der Schweiz begonnen hatten.