Bangen um Tabakovic - und Maza als Plan B

Hertha BSC hofft gegen den 1. FC Magdeburg am Freitagabend auf die Rückkehr von Torjäger Haris Tabakovic (29).

Der in der Schweiz aufgewachsene bosnische Nationalspieler Haris Tabakovic, der das Gastspiel in Fürth (2:1) am Sonntag wegen Knieproblemen verpasst hatte, konnte am Mittwoch das Mannschaftstraining absolvieren. Dennoch ist sein Mitwirken gegen Magdeburg noch nicht sicher. "Er muss noch entscheiden, ob er kann oder nicht", sagte Hertha-Coach Pal Dardai in der Spieltagspressekonferenz am Mittwoch. "Da geht es auch um Stabilität und Gefühl."

In Fürth war Florian Niederlechner für Tabakovic ins Sturmzentrum gerückt, hatte gut gespielt, sich aber in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte abgeholt. "So gut, wie Flo am Wochenende gespielt hat, hab' ich ihn noch nie gesehen", sagte Dardai. Doch für Freitagabend muss der Ungar Routinier Niederlechner, der erst zu Rückrundenbeginn eine Rot-Sperre von zwei Spielen abgesessen hatte, ausplanen. Smail Prevljak, in Fürth wegen eines Magen-Darm-Infekts nicht dabei, wäre nominell der logische Nachrücker für Tabakovic, konnte aber auch am Mittwoch noch nicht mit der Mannschaft trainieren.

"Vielleicht fängt Ibo Maza dann an"

Zwei Optionen fürs Angriffszentrum - sollten neben Niederlechner erneut auch Tabakovic und Prevljak unpässlich sein - hätte Dardai noch: Derry Scherhant und Ibrahim Maza. "Wenn Tabakovic nicht kann, werden wir wahrscheinlich mit einem beweglichen Stürmer spielen", kündigte Dardai an. "Vielleicht fängt Ibo Maza dann an. Dann wechseln wir zur Halbzeit oder nach 60 Minuten."

Podcast FC Bayern und RB Leipzig in der Champions League: Krisenstimmung am Valentinstag Es ist Champions-League-Woche! RB Leipzig steht nach der Niederlage gegen Real Madrid erneut vor dem Aus im Achtelfinale. Der FC Bayern trifft am Mittwochabend in Rom auf Lazio. Wie groß ist der Kater nach der Niederlage gegen Bayer Leverkusen? alle Folgen

Maza, der sich im Juli im Österreich-Trainingslager eine Meniskusverletzung zugezogen hatte und mehr als ein halbes Jahr ausgefallen war, hatte in Fürth als Joker in der Schlussphase sein Comeback bei den Profis gegeben. Bei Scherhant, den Dardai weiterhin eher auf dem Flügel sieht, hat der Trainer noch Lernbedarf für die zentrale Position ausgemacht: "Als Mittelstürmer haben wir ihn versucht, auch im Training. Er läuft manchmal dahin, einen großen Willen hat er. Aber überall hinzulaufen, ist nicht das Wichtigste. Es geht um Strategie, das machen Flo Niederlechner und Haris Tabakovic gut: Disziplin gegen den Ball. Wann soll ich anlaufen? Wann soll ich mich absetzen? Wann soll ich als Block verteidigen? Da muss Derry noch sehr viel lernen. Der Wille ist da. Tore machen kann er, Ball halten kann er, Eins gegen eins auch. Aber was gegen den Ball ist, ist nicht gut."