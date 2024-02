Bangen um Nübel, Undav und Guirassy

Vor dem Duell mit dem FSV Mainz 05 bangen die Stuttgarter um drei Leistungsträger: Alexander Nübel sowie das Torjäger-Duo Serhou Guirassy und Deniz Undav sind angeschlagen. Ihr Einsatz ist unsicher.

Es war die Frage aller Frage. Kann Serhou Guirassy gegen den FSV Mainz wieder auf Torejagd gehen oder fällt der Franzose erneut aus? Sebastian Hoeneß beantwortete diesen Punkt mit einem klaren Jein. "Serhou hat heute das erste Mal mit uns auf dem Platz gestanden", erklärt der Cheftrainer. "Es war keine intensive Einheit. Aber die erste Rückmeldung war okay. Wenn es gut läuft, dann bin ich zuversichtlich, dass er dabei sein wird." Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre… Für die Hoffnung, auf ein sicheres Mitwirken des 27-Jährigen "ist es noch einen Tick zu früh".

Der Franzose, der zuletzt für sein Heimatland Guinea am Afrika-Cup teilgenommen hat, dort wegen muskulären Problemen rund zwei Wochen ausgefallen und nach einer strapaziösen Rückreise zudem mit Magen-Darmproblemen am Montag in Stuttgart gelandet war, musste schon die Pokalpartie in Leverkusen (2:3) sausen lassen. Nach einer eingehenden medizinischen Untersuchung, war man zum Schluss gekommen, kein Risiko einzugehen. Mit Blick auf die weiteren Herausforderungen der Bundesligasaison.

Er hätte uns in Leverkusen ganz gut zu Gesicht gestanden. Trainer Hoeneß über Toptorjäger Guirassy

"Er hätte uns in Leverkusen ganz gut zu Gesicht gestanden. Aber es war kein Finale, auch wenn sich ein bisschen so angefühlt hat", sagt Hoeneß. Die Qualitäten und der Einfluss Guirassys auf das Spiel der Schwaben stehe außer Zweifel. "Es bringt sehr viel, wenn der Toptorjäger der Mannschaft im Kreis der Mannschaft ist. Wir sind besser mit Serhou. Deswegen hoffe ich schon sehr, dass wir das hinkriegen." Ob nur im Kader oder in der Startelf stehend. Der Franzose habe nicht nur "mit seiner sportlichen Klasse, sondern auch mit seiner Persönlichkeit und Führungsfähigkeit" großen Einfluss auf den Traditionsklub. "Deswegen tun wir alles dafür. Aber im Rahmen einer vernünftigen Risikoabwägung."

Auf die auch der Fitnesszustand von Deniz Undav Einfluss haben dürfte. Auch der zweite Torjäger im VfB-Trikot ist angeschlagen und fraglich. "Er hat bisher noch nicht mit uns trainiert, weil er ein bisschen muskulär reagiert hat", erzählt Hoeneß. Probleme, die der Deutsch-Türke laut Cheftrainer "auch schon während des Spiels hatte". Morgen wisse man mehr. Bis dahin wolle man "abwarten, ob es reicht". Grundsätzlich sei die Einsatzwahrscheinlichkeit des Nationalelf-Kandidaten nicht konkret zu bewerten. "Er müsste morgen trainieren. Da ist schon noch ein Fragezeichen."

Das auch hinter Alexander Nübel steht. Der Keeper prallte in Leverkusen gegen den Pfosten und zog sich eine Prellung zu, die ihn heute dazu zwang, das Training vorzeitig zu beenden. "Das ist ein bisschen hartnäckiger als gedacht. Mal sehen, wie es sich über Nacht entwickelt", sagt Hoeneß, der zumindest wieder mit Woo-Yeong Jeong rechnen kann. Der Offensivmann aus Südkorea ist vom Asiencup zurückgekehrt. "In guter Verfassung. Er trainiert mit und wird auf jeden Fall ein Faktor sein" laut Chefcoach. Im schlimmsten Fall als Stellvertreter von Guirassy oder Undav oder gar beiden.