Bangen um Kruse - Friedrich kehrt zurück

Der Hit des zehnten Spieltages steigt in Köpenick. Union Berlin empfängt die Bayern. Die Gastgeber sind seit 21 Heimpartien ungeschlagen. Hält die Serie auch gegen die durch die Pokalpleite in Gladbach angestochenen Münchner?

Der Medienraum des 1. FC Union Berlin war am Freitag so voll wie schon lange nicht mehr bei einer Pressekonferenz vor einem Bundesligaspiel. Kein Wunder, schließlich ist am morgigen Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) Branchenprimus Bayern München zu Gast.

Coach Fischer hält den FCB trotz der 0:5-Niederlage in Gladbach für "eine der besten Mannschaften" zurzeit

Der bekam vorab trotz der deftigen Pokalabfuhr am Mittwoch bei Borussia Mönchengladbach (0:5) von Trainer Urs Fischer verbal ein bisschen Hönig ums Maul geschmiert. "Ich erwarte eine schöne, aber auch schwere Aufgabe gegen eine der besten Mannschaften, wenn nicht sogar die beste Mannschaft zurzeit. Es liegt an uns, zu versuchen, unseren Spielweise bestmöglich hinzubekommen", erklärte Fischer.

In personeller Hinsicht gibt es schlechte und gute Nachrichten: Stürmer Max Kruse droht wie schon im DFB-Pokalspiel bei Waldhof Mannheim (3:1 nach Verlängerung) auszufallen. Zu seinen Fußproblemen kam am Freitag noch eine Oberschenkelverletzung. Er musste untersucht werden. Dagegen kehrt Abwehrmann Marvin Friedrich nach überstandener Corona-Erkrankung in den Kader zurück.

Heimstarke Hauptstädter wollen erneut "gegen die Bayern bestehen"

Es ist sicher nicht die dankbarste Aufgabe dann auf die Bayern zu treffen, wenn diese gerade historisch hoch untergegangen sind. Aber Union ist vielleicht auch einer der undankbarsten Gegner, den es aktuell für die Münchner zu bespielen gilt. Die Mannschaft ist noch in allen drei Wettbewerben im Rennen. Im Stadion An der Alten Försterei gab es 21 Bundesligaduelle hintereinander keinen dreifachen Punktverlust. In der Bundesliga holte Union zuletzt zehn von zwölf möglichen Zählern.

Unser Selbstvertrauen ist groß genug, das haben die letzten Spiele gezeigt. Urs Fischer

Damit nicht genug: In der vergangenen Serie mussten die Eisernen als einziger Erstligaverein keine Niederlage gegen die Münchner hinnehmen. Von den Erfahrungen bei diesen beiden 1:1-Unentschieden können die Köpenicker im Schlagerspiel des Tabellenfünften gegen den Ersten vielleicht auch am Samstag profitieren. "Unser Selbstvertrauen ist groß genug, das haben die letzten Spiele gezeigt. Man nimmt das nochmals zur Hand, dass man auch in der letzten Spielzeit zwei Mal gegen die Bayern bestehen konnte", sagte Fischer. "Aber man weiß auch, was man dafür aufwenden muss. Um dieses Aufwenden geht es. Man muss auch am Samstag wieder bereit sein, zu leiden."

Union-Ultras werden wohl lautstark zurückkehren

16.509 Besucher werden dabei sein, darunter rund 1500 Münchner Anhänger. Die Partie ist unter 3G-bedingungen ausverkauft. Erstmals seit Beginn der Pandemie wollen die Union-Ultras ihre Elf auch bei einem Bundesligaspiel wieder akustisch organisiert unterstützen.