Bangen um Curry - Wagner-Brüder verlängern Serie

Die Orlando Magic haben ihre Siegesserie nach einem furiosen Start weiter ausgebaut. Stephen Curry fällt womöglich länger aus. Und die Dallas Mavericks sind konstant inkonstant. Die NBA am Donnerstagmorgen.

Orlando gewann erstmals seit zwei Jahren wieder vier NBA-Spiele in Serie. Zu den Protagonisten für die Magic zählten abermals die Wagner-Brüder Franz und Moritz mit 24 und 17 Punkten. Das Ost-Kellerkind legte beim 135:124 gegen die Atlanta Hawks los wie die Feuerwehr und stellte mit 50 Punkten im ersten Viertel einen neuen Team-Rekord auf.

"Ich dachte, es ist schon Halbzeit-Pause", sagte Point Guard Markelle Fultz über den ersten Spielabschnitt. "Verrückt, wie gut wir waren, das hat viel Spaß gemacht."

Zwar krochen die Hawks im Laufe der Partie nach 29-Punkte-Rückstand noch einmal heran, an den Gewinn des Spiels war aber nicht mehr zu denken. Nach dem neunten Saisonsieg sind die Magic inzwischen schon Drittletzter im Osten; Platz zehn, der in die Play-in-Runde führen würde, ist aber noch ein gutes Stück entfernt.

Curry erst rasant, dann unsanft gebremst

Eine weitere, bittere Auswärtsniederlage kassierten die Golden State Warriors, sie verloren beim 119:125 in Indianapolis schon das 13. von bislang 15 Auswärtsspielen - und bangen nun zudem um ihren Superstar Steph Curry. Nach furiosem Start ins Spiel und bereits 38 Punkten auf dem Konto - viel Unterstützung kam von den Teamkollegen um Draymond Green (ein Punkt, sechs Turnover, Ejection) auch nicht -, musste Curry im dritten Abschnitt mit einer Verletzung an der rechten Schulter unter Schmerzen vom Court. Eine eingehende Untersuchung steht noch aus.

Isaiah Hartenstein siegte indes mit den New York Knicks 128:120 nach Verlängerung bei den Chicago Bulls (11:16). Der deutsche Center kam auf sechs Punkte und acht Rebounds. Für die Knicks (15:13), die vor allem Julius Randle zum Sieg trieb (31/13/7), war es der fünfte Sieg in Serie - kein Team in der Eastern Conference hat derzeit einen besseren Lauf.

Doncic schafft neuen Rekord - LaMelo ist zurück

Was war sonst noch los? Ohne den am Knie verletzten Maximilian Kleber verloren die weiterhin wankelmütigen Dallas Mavericks (14:14) mit 90:105 gegen die Cleveland Cavaliers (18:11). Luka Doncic verzeichnete mal wieder einen persönlichen Rekord: Mit seinen 30 Punkten knackte der Slowene im 35. Spiel in Serie die 20-Zähler-Hürde und stellte damit einen neuen Bestwert in der Geschichte der Mavericks auf.

Die Miami Heat (14:15) konnten sich auf Tyler Herro verlassen. Der wurfstarke Guard sammelte beim 110:108 in Oklahoma City 35 Punkte bei neun verwandelten Dreiern (Karrierebestwert) und versenkte auch den entscheidenden Sprungwurf in der Crunchtime.

Point Guard LaMelo Ball kehrte schließlich nach wochenlanger Sprunggelenksverletzung ins Team der Charlotte Hornets zurück - mit einem satten Double-Double (23 Punkte, elf Vorlagen), aber auch mit einer 134:141-Overtime-Heimniederlage gegen die Detroit Pistons, die die Hornets (7:21) am Tabellenende der Eastern Conference hält.