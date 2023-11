Bangen in Argentinien: Weltmeistertrainer Scaloni äußert Abschiedsgedanken

Muss Weltmeister Argentinien bald ohne Lionel Scaloni (45) weitermachen? Der Trainer der Albiceleste äußerte nach dem knappen Sieg in Brasilien Abschiedsgedanken.

Die Welt in Fußball-Argentinien könnte von außen betrachtet kaum heiler sein. Der amtierende Weltmeister rehabilitierte sich in der Nacht auf Mittwoch für die erste Niederlage seit der WM (0:2 gegen Uruguay) mit einem 1:0-Auswärtserfolg bei Erzrivale Brasilien. In einem turbulenten Spiel, das vor Anpfiff von schweren Krawallen überschattet worden war, erzielte Benficas Innenverteidiger Nicolas Otamendi das goldene Tor.

Und doch bangt Argentinien plötzlich - um Nationaltrainer Lionel Scaloni. Dieser hat nach dem Prestigesieg in Brasilien überraschend Zweifel an seiner Zukunft geäußert. Es waren Worte, die tief blicken ließen. "Diese Spieler haben uns viel gegeben und ich muss darüber nachdenken, was ich tun werde", erklärte Scaloni, der die Albiceleste bei der Winter-WM in Katar zum ersehnten Weltmeistertitel geführt hatte.

Scaloni kündigt eine baldige Entscheidung an

"Es ist kein Abschied, aber die Latte liegt sehr hoch und es ist kompliziert, weiterzumachen und weiter zu gewinnen", stellte Scaloni am Rande des WM-Qualifikationsspiels in Rio de Janeiro klar. Fraglos wäre sein Abschied ein schwerer Schlag für Lionel Messi & Co. - der am 2. August 2018 installierte Coach gilt als Inbegriff von Erfolg. Schließlich hatte der FIFA-Welttrainer des Jahres 2022 die Argentinier neben dem dritten WM-Titel vor gut einem Jahr auch zum Gewinn der Copa America 2021 geführt.

Lange im Ungewissen wolle er Verantwortliche, Spieler und auch Fans nicht lassen. Scaloni kündigte eine baldige Entscheidung an: "Ich werde es dem Präsidenten sagen, ich werde es den Spielern später sagen, denn diese Mannschaft braucht einen Trainer, der alle Energie hat, die er kriegen kann, und dem es gut geht."

Es sind offenbar also auch mentale Probleme, die Scaloni zu schaffen machen. Sportlich könnte es besser kaum laufen: In der WM-Qualifikation Südamerikas liegt Argentinien einmal mehr an der Spitze mit fünf Siegen aus sechs Spielen, in denen die Albiceleste lediglich zwei Gegentreffer zuließ. An der Teilnahme bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko besteht schon jetzt kaum ein Zweifel mehr.