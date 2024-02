Bangen bei Rhein-Neckar Löwen: Weiter Fragezeichen hinter Einsatz von Juri Knorr

Nicht nur bei der Handball-EM für Deutschland auch in der Bundesliga bei den Rhein-Neckar Löwen ist Juri Knorr der zentrale Spieler. Vor dem Spiel gegen die SG Flensburg-Handewitt bangen die Mannheimer um seinen Einsatz, heute soll es einen Härtetest geben.

"Ob und wie viel Juri Knorr auf Löwenseite wird mitmachen können, steht noch in den Sternen. Am Samstag soll er ins Abschlusstraining einsteigen. Das Knie wurde bis zuletzt geschont. Spätestens nach dem Training wird sich zeigen, ob die Reizung entscheidend nachgelassen hat", so die Rhein-Neckar Löwen auf ihrer Homepage.

Juri Knorr war unter der Woche geschont worden, in der European Handball League setzte es für die Löwen, dei zuvor im DHB-Pokal mit 24:34 beim SCM sowie zum Liga-Restart mit 25:33 in Lemgo verloren hatten, mit dem 26:29 bei Gornik Zabrze die dritte Niederlage im Jahr 2024. Aus einem 18:13 war durch einen 4:14-Lauf ein 22:27 und am Ende eine 26:29-Niederlage geworden.

Das Fehlen von Juri Knorr war in dieser Phase offensichtlich. Der Spielmacher hatte im Januar mit Deutschland den vierten Platz bei der Handball-EM erreicht und war dabei in das All-Star Team gewählt worden. Mit ihm soll die Trendwende eingeleitet werden. "Es war brutal schwer, mit der Niederlage in Zabrze umzugehen. Wir sind selbst verantwortlich für den Druck, unter dem wir jetzt stehen", so Löwen-Coach Sebastian Hinze vor dem morgigen Duell gegen Flensburg.

Patrick Groetzki macht "sehr große Fortschritte"

Unter der Woche hatte Patrick Groetzki den Coach im Mannheimer Morgen gelobt: Er finde es "wirklich bemerkenswert", mit welch gutem Gefühl Hinze an die Mannschaft herangehe und auch in den Auszeiten die Ruhe bewahre. Das sei "bestimmt nicht so einfach", wenn seine Mannschaft gerade "wieder ein Spiel aus der Hand" gebe. "Das finde ich ehrlich gesagt richtig stark, wie er das macht", so Groetzki.

Auf dem Parkett helfen kann der routinierte Außen am morgigen Sonntag aufgrund seiner Fußsohlenverletzung nicht. "Er macht aber sehr große Fortschritte", so Sebastian Hinze im Pressegespräch vor dem Duell mit Flensburg aber zu den Hoffnungen der Rhein-Neckar Löwen auf eine baldige Rückkehr von Patrick Groetzki.

Als Kapitän sprach Patrick Groetzki auf der Homepage der Rhein-Neckar Löwen vor dem Spiel gegen die SG Flensburg-Handewitt davon, "die Ehre wiederherstellen zu wollen". Die Flensburger sind mit 30:10 Punkten der ärgste Verfolger des Spitzenduos aus Magdeburg und Berlin in der Tabelle der Handball Bundesliga, die Löwen sind mit 18:22 Punkten auf den zehnten Platz abgerutscht.

