Band im Ellenbogen gerissen: Sechs Monate Pause für Purdy

Bei der bitteren Niederlage der San Francisco 49ers im NFC Championship Game hat sich Quarterback Brock Purdy Berichten zufolge das Kollateralband im Ellenbogen seines rechten Wurfarms gerissen. Er fällt mindestens sechs Monate aus.

An einem bitteren Abend für die 49ers war Purdy bei der 7:31-Niederlage bei den Philadelphia Eagles am Sonntag früh ausgeschieden. Beim ersten Drive der 49ers hatte sich der Quarterback bei einem harten Hit von Eagles-Pass-Rusher Haason Reddick am Ellenbogen verletzt. Nachdem auch der etatmäßige Quarterback Nummer 4, Josh Johnson, die Partie später wegen einer Gehirnerschütterung verlassen musste, kam Purdy noch einmal zurück aufs Feld, konnte aber nicht mehr richtig werfen.

Was wiederum kein Wunder war, denn wie die einschlägigen US-Sportmedien am Montag übereinstimmend berichten, hat sich Purdy das Kollateralband (UCL) im Ellenbogen seines rechten Arms gerissen. Ob er operiert werden muss, steht demnach noch nicht fest. Unabhängig davon fällt Purdy mindestens ein halbes Jahr aus.

Damit nimmt die märchenhafte Geschichte des einstigen "Mr. Irrelevant" erstmals eine bittere Wendung. Der Rookie hatte als Starting Quarterback der 49ers seine ersten acht Spiele gewonnen. Nur ein Sieg fehlte, um als erster Rookie-Quarterback den Super Bowl zu erreichen.

Wie geht es bei den 49ers auf Quarterback weiter?

Experten hatten Purdy beste Chancen eingeräumt, als Starter in die kommende Saison zu gehen. Wie es in San Francisco auf der wichtigsten Position im Football weitergeht, steht jetzt jedoch völlig in den Sternen. Purdy wird wegen der Verletzung nahezu die komplette Vorbereitung verpassen. Mit Ellenbogenverletzungen ist es bei Quarterbacks zudem immer so eine Sache.

Der einst an Position 3 gedraftete Trey Lance, der als Starter in die Saison gegangen war, sich dann jedoch im zweiten Spiel den Knöchel brach, ist weiterhin eine Wundertüte für die 49ers. Auch nach zwei Jahren beim fünfmaligen Super-Bowl-Gewinner fehlt ihm noch die Erfahrung.

Der Vertrag von Jimmy Garoppolo, der für Lance stark in die Bresche gesprungen war, ehe auch er sich verletzte, läuft aus. Sein Abgang hatte eigentlich (einmal mehr) als sicher gegolten. Und dann geistert ja immer noch ein ganz anderer Name durch den Nebel über der San Francisco Bay: Der von Tom Brady, der als Kind als großer 49ers-Fan aufwuchs. Es könnte eine lange Offseason für die 49ers werden.