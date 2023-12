Die "Bananenflanke" ist kein Wort, das Kinder zum Lachen bringen soll, sondern tatsächlich eine anspruchsvolle Fußball-Technik. Was ist eine Bananenflanke, wie wird sie ausgeführt und welche Bananenflanken-Legenden gibt es?

Was ist eine Bananenflanke?

Die Bananenflanke bezeichnet eine Flanke mit stark gekrümmter Flugbahn des Balls in Richtung gegnerisches Tor. Der Fußball wird dabei aus dem Spiel heraus mit einem sogenannten "Effet" getreten (bzw. umgangssprachlich "angeschnitten"), sodass die Flugbahn wie die Krümmung einer Banane aussieht. Der Effet beschreibt den Drall eines Fußballs, sodass sich dieser in Rotation um die eigene Achse bewegt.

Wie funktioniert die Bananenflanke?

Wer die Bananenflanke selbst ausprobieren möchte, findet hier eine Anleitung:

Die Bananenflanke wird mit einem Innenspannstoß (Innenrist) ausgeführt. Dabei wischt der Spieler mit der Innenseite des ausführenden Fußes am Ball vorbei und sorgt somit für eine Rotation. Durch die Rotation des Balls entsteht dann die gekrümmte (bananenförmige) Flugbahn.

Welche Bananenflanken-Legenden gibt es?

Erfunden wurde die Bananenflanke wohl in Brasilien von Arthur Friedenreich aus Sao Paolo. Nach dessen aktiver Zeit wurde Didi bei der WM 1958 in Schweden mit seinen Bananenflanken für die brasilianische Nationalmannschaft berühmt.

Doch auch hierzulande kommt einem ein Name in den Sinn, wenn man an die Bananenflanken denkt. In Deutschland war vor allem der ehemalige Nationalspieler Manfred Kaltz für seine außergewöhnliche Flankentechnik bekannt. Seine Bananenflanken waren so legendär, dass sie nicht nur viele Kopfballtore von Horst Hrubesch vorbereiteten, sondern einen Kultstatus erreichten. Ein bekannter Spruch von Horst Hrubesch soll geheißen haben: "Manni Banane, ich Birne, Tor".