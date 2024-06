"Bambi" war gestern: Musiala und die Verantwortung

Mit erst 21 Jahren gehört Jamal Musiala zu den Youngstern im Kreise der Nationalmannschaft, spielt in diesem Sommer aber bereits sein drittes Turnier. Es wird das erste, in der er in der ersten Reihe erwartet wird.

Das Lächeln für das offizielle Mannschaftsfoto auf dem Trainingsplatz in Herzogenaurach vor dem Training am Donnerstagvormittag fiel gewohnt lausbubenhaft aus. Es war die letzte Einheit vor der Fahrt nach München. Zum Auftakt am Freitag gegen Schottland. In Musialas "Wohnzimmer" in München. Die Erwartungen an den Bayern-Star sind groß nach zwei "Schnupperkursen" bei der EURO 2021 und der WM 2022 in Katar. Musiala soll eine tragende Rolle spielen im Offensivkonzept von Julian Nagelsmann - und er fühlt sich dazu bereit.

Sein Spitzname aus den Anfängen, "Bambi", hat etwas verniedlichendes. Im Frühjahr hatte er in einem Interview mit der Sport-Bild erklärt, er sei jetzt kein Bambi mehr. Auf der Pressekonferenz im "Home Ground" am Mittwoch hatte er die Bedeutung dieser Aussage erläutert. "Ein paar Spieler nennen mich immer noch Bambi, und ich habe auch kein Problem damit. Ich finde aber, dass ich aus dieser Rolle rausgewachsen bin." Auf dem Platz und daneben. Musiala macht das an gestiegenem Selbstvertrauen, mehr Verantwortung und unter anderem an seinem Muskelzuwachs fest. "Ich habe inzwischen auch körperlich zugelegt. Aber natürlich können mich auch alle weiter Bambi nennen."

Musiala soll, im Verbund mit Florian Wirtz und Ilkay Gündogan, das deutsche Angriffsspiel prägen nach einer Spielzeit, die auch für ihn ordentlich, aber nicht optimal verlaufen ist. Am Ende standen 24 Bundesligaeinsätze mit zehn Treffern und sechs Vorlagen und zum Abschluss Knieprobleme. In den Tagen vor dem Start ist von diesen nichts mehr zu spüren, Musiala sprüht als Teil des spielstarken Offensivtrios vor Tatendrang: "Wir versuchen, Rhythmus reinzukriegen."

"Ilkay ist unheimlich wichtig für die Struktur in unserem Spiel"

Dass Kapitän Ilkay Gündogan in der öffentlichen Bewertung und auch bei sachlicher Betrachtung aktuell schlechter wegkommt als die beiden Youngster neben ihm, hat Musiala registriert und bricht eine Lanze für den Routinier und Star des FC Barcelona: "Ilkay ist unheimlich wichtig für die Struktur in unserem Spiel." Und für ihn überdies ein wichtiger Bezugspunkt. "Ich spreche mit Ilkay über sehr viele Dinge, habe eine coole Beziehung zu ihm. Er ist der, mit dem ich mit am meisten rumhänge. Er hat für uns eine große Bedeutung."

Podcast Jetzt die fünfte Folge hören: Er macht ihn! Das Finale der WM 2014 zwischen Deutschland und Argentinien geht in die Verlängerung. Denn dann kommt sie, die 113. Spielminute. Die Worte von TV-Kommentator Tom Bartels gehen wie Mario Götzes Siegtor in die Fußball-Geschichte ein. Was ist zehn Jahre später vom Zauber dieser WM geblieben? alle Folgen

Musialas öffentliches Werben für den Kapitän ist neben der ehrlichen Anerkennung für dessen Wirken noch ein wenig mehr - es ist auch ein Zeichen, dass sein eigener Stellenwert gewachsen ist.