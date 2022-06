Bambergs Neu-Coach Gernlein: "Wenn man so will, haben wir knapp 60 Tore verloren"

Eintracht Bamberg mischte in der vergangenen Spielzeit ganz oben mit in der Bayernliga Nord, muss sich nach verpasstem Aufstieg und Abgängen zentraler Akteure aber neu sortieren. Jan Gernlein, neuer Cheftrainer bei der Eintracht, will dabei auf die Jugend setzen.

29 Jahre jung ist Jan Gernlein - und damit tatsächlich sogar eineinhalb Jahre älter als sein Vorgänger Julian Kolbeck. Der lieferte mit Eintracht Bamberg eine starke Bayernliga-Saison ab, gegen dessen Ende den Oberfranken aber etwas die Luft ausging. Rang vier stand in der Abschlusstabelle zu Buche.

Das erfolgreiche Arbeiten hatte aber auch seine Schattenseiten - zumindest, was die Konsequenzen für das Team selbst betrifft. Denn natürlich machten damit - neben Coach Kolbeck, der sich nach der Saison in Richtung Drittliga-Aufsteiger SpVgg Bayreuth verabschiedete - weitere Bamberger Akteure auf sich aufmerksam: Bereits in der Winterpause verabschiedete sich Angreifer Jakob Tranziska in Richtung U 23 des 1. FSV Mainz 05, nun, in der aktuellen Sommer-Wechselperiode, wurden auch die Abgänge von Franz Helmer (Würzburger Kickers) und Lukas Schmittschmitt (SC Eltersdorf) bekannt. "Wenn man so will, haben wir knapp 60 Tore aus der letzten Saison verloren und müssen sehr kreativ werden, um das annähernd aufzufangen", so Neu-Coach Gernlein in einem vom Verein veröffentlichten Interview.

"Wollen keine wilden Dinge machen"

Dabei wird die Bamberger Eintracht nicht auf namhafte Zugänge setzen können, um die Offensivlücken zu schließen: "Wir wollten hier keine wilden Dinge machen, was dem Verein bekanntlich in der Vergangenheit nicht gutgetan hat. Also spielen auch hier unsere jungen Spieler eine große Rolle, und wir müssen sehen, wie wir uns als Gemeinschaft entwickeln können", so Gernlein weiter: "Wir versuchen in Bamberg, jetzt eigene Jugendspieler so zu integrieren, dass sie feste Kaderplätze haben und verzichten lieber mal auf die ein oder andere Verpflichtung, wenn es auf der gleichen Position einen U-19-Spieler gibt."

Sich selbst beschreibt der Wahl-Bamberger als eher ruhig und sachlich: "Ich würde sagen, dass ich nah an der Mannschaft bin - mit einer natürlichen Autorität, ohne groß herumschreien zu müssen." Seine Spielphilosophie hingegen ist offensiver Natur: "Wir werden immer mutig Fußball spielen und unser Herz auf dem Platz lassen. Wenn das Woche für Woche der Fall ist, dann werden wir uns am Ende wenig vorzuwerfen haben", verspricht er. "Wir haben gerne den Ball - und gegen das ein oder andere Tor mehr, hab' ich auch nichts einzuwenden."

"Donaustauf ist eine andere Liga"

Davon, dass sie auch in der kommenden Saison wieder oben mitmischen wollen, ist aus Bamberg naturgemäß noch nichts zu hören. "Wir sollten einen attraktiven Fußball spielen, junge Spieler integriert haben und es geschafft haben, die Fans im Stadion und die Sponsoren in der Stadt von unserem Weg zu überzeugen. Eine gute Saison ist für mich nicht nur an Ergebnissen auszumachen, sondern an der Entwicklung von Verein, Mannschaft, Umfeld", antwortet der gelernte Bankkaufmann, der inzwischen als Sozialarbeiter tätig ist.

Favorisiert sind für ihn andere: "Der Absteiger aus Eltersdorf mit einem sehr breiten Kader, Jahn Regensburg 2, weil sie gut ausgebildet sind, und allen voran Donaustauf. Ich glaube, gerade Donaustauf ist wenigen als so krasser Favorit bekannt. Aber wenn man hört, was da für Zahlen für Trainer und Spieler auf den Tisch gelegt werden, dann hat das nichts mit dem zu tun, was wir hier Woche für Woche machen. Da kann man schon davon sprechen, dass das eine andere Liga ist", so der 29-Jährige.