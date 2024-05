Bamberger Rechenspiele: Ein Buchbacher Sieg wäre die Rettung

Durch den Sieg im Elfmeterschießen am Dienstag zum Auftakt der Relegation in Eichstätt darf der FC Eintracht Bamberg 2010 schon jetzt das Rechnen beginnen. Im Idealfall halten die Oberfranken am Freitag die Klasse, ohne eigenes Zutun an diesem Tag.

Nach 87 Minuten war es still im Bamberger Fuchs-Park-Stadion: Soeben hatte der FC Bayern München II beinahe aus dem Nichts per Wembley-Tor zum 1:1 getroffen. Und angesichts der Ergebnisse der Konkurrenz hätte dieses Remis den direkten Wiederabstieg des FC Eintracht Bamberg 2010 bedeutet. Drei Minuten befand sich der FCE am sportlichen Abgrund - dann jedoch kam der vor Spielbeginn verabschiedete Felix Popp nach einer Bogenlampe im Strafraum zum Abschluss, tunnelte Bayerns Torwarthünen Tom Hülsmann und versetzte die mehr als 2000 Zuschauer in Ekstase. Kurz darauf war Schluss und der FCE sicherte sich seinen Platz in der Relegation, die am Dienstag mit der Auswärtspartie in Eichstätt seinen Anfang nahm.

Andere Tugenden in Eichstätt gefragt

"Gerade nach dem Highlight gegen Bayern war der Switch nicht leicht, schließlich sind gegen Eichstätt ganz andere Tugenden und Inhalte gefragt", war sich Trainer Jan Gernlein der Schwere der Aufgabe beim Bayernliga-Zweiten schon vor Anpfiff bewusst. Und der 31-Jährige sollte recht behalten: Der VfB zeigte, warum man mit 84 Treffern die torhungrigste Offensive der Bayernliga Nord stellte und setzte den FCE in Halbzeit eins ordentlich unter Druck. Die Latte und ein gut aufgelegter Fabian Dellermann im Tor verhinderten jedoch einen Rückstand. "Wir haben bis zur Halbzeit gebraucht, um uns an die Bedingungen zu gewöhnen - danach haben wir das Spiel bestimmt und haben es in der Gesamtheit am Ende überragend gemacht", ordnet Gernlein das Spielgeschehen ein. Im zweiten Abschnitt zeigt sich der Regionalligist dann deutlich verbessert und erarbeitete sich seinerseits mehrere gute Chancen zur Führung. Da dem FCE ebenso wenig ein eigener Treffer gelingen wollte, endete die Begegnung mit einem 0:0 der definitiv besseren Sorte.

Sieg im Elfmeterschießen möglicherweise vorentscheidend

Ganz vorbei war der Abend aufgrund des eher untypischen Relegationsmodus mit dem Format Jeder-gegen-Jeden trotz des Abpfiffs aber noch nicht. Denn der Bayerische Fußball-Verband hatte sich für den Fall von Punktgleichheit in der Abschlusstabelle eine Besonderheit überlegt: Endet eine der Partien remis, folgt nach Spielende ein Elfmeterschießen, welches dem Sieger einen Zusatzpunkt einbringt und bei Punktgleichheit den finalen Ausschlag gibt. Jenen Zusatzpunkt sicherte sich an diesem verregneten Abend in Oberbayern der FC Eintracht, weil ausgerechnet der Ex-Bamberger Lucas Schraufstetter als einziger Akteur seinen Strafstoß vergab.

Und so ergibt sich nun eine kuriose Situation für den FCE: Denn sollte der TSV Buchbach als dritter Relegationsteilnehmer am Freitagabend gegen Eichstätt gewinnen, wäre das Resultat gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt für die Bamberger. Schließlich würde der Bayernliga-Vize aus Eichstätt bei einem Zähler verbleiben und aufgrund des verlorenen Elfmeterschießen stets hinter dem FC Eintracht verbleiben. Folglich hätten die Bamberger mindestens Platz 2 in der Relegationstabelle schon sicher - und der ist bei zwei freien Plätzen in der Regionalliga Bayern bekanntlich gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt.

Kein Wunder, dass die Domstädter schon Dienstagabend "sehr zufrieden mit dem Extrapunkt" waren und nun erstmal den Ausgang der Partie Buchbach gegen Eichstätt am Freitag abwarten wollen, wie Gernlein erklärt: "Hier ist endlich auch mal erlaubt, dass wir auf andere Teams schauen. Alles weitere sehen wir dann je nach Ergebnis." So kann es durchaus sein, dass die auf kommenden Dienstag terminierte Abschlusspartie der Relegation im Bamberger Fuchs-Park-Stadion gegen Buchbach bereits ohne jeglichen sportlichen Wert ist - dem FCE wäre dieses Szenario zweifelsfrei keineswegs unrecht.