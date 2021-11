Bamberger Eintracht nach Ansbach-Pleite zurück an der Spitze - Unmut in Vilzing

In der Bayernliga Nord gibt es einen neuen Tabellenführer. Die SpVgg Ansbach musste nach der zweite Pleite in Serie dem FC Eintracht Bamberg an der Spitze Platz machen.

ATSV Erlangen - DJK Gebenbach 1:1 (1:0)

Am Ende hat es dann doch nicht ganz geklappt. Die Uhr zeigte am Freitagabend 19:46 Uhr als der ATSV Erlangen den Platz an der Sonne erreicht hatte. Burak Ayvaz hatte nach schöner Vorarbeit von Nico Geyer endlich den Bann gebrochen und die spielerische Überlegenheit der Hausherren zu etwas Zählbarem genutzt. Nach dem Seitenwechsel wurde es dann aber doch ein etwas anderes Spiel. Und es wurde auch vor dem Tor von Michael Kraut streckenweise richtig turbulent. Nach knapp einer Stunde lag der Ball sogar hinter Kraut im Tor, doch der Schiedsrichter hatte Gebenbachs Dominik Haller im Abseits gesehen. Wenig später wurde auch Michael Jonczys Treffer zurückgepfiffen. Auch hier entschied der Unparteiische auf Abseitsstellung. "Das ist von außen immer schwer zu prüfen, aber zahlreiche Zuschauer bewerteten diese Entscheidung ein wenig anders als der Schiedsrichter", so hinterher Franz Wittich, der Team-Manager der DJK. Als dann jedoch noch ein dritter Treffer der Gäste wegen eines Stürmerfouls an ATSV-Schlussmann Kraut zurückgepfiffen wurde, wurde Wittich deutlicher: "Das war ganz klar ein regulärer Treffer von uns." Die Erlanger freilich sahen das naturgemäß ein wenig anders und durften weiterhin hoffen, ihren knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Doch die Gäste gaben nicht auf, hatten fünf Minuten vor dem Ende aber auch ein wenig Fortune. Die Direktabnahme von Michael Jonczy gelang nicht ganz so, wie es sich der Stürmer vorgestellt hatte. Doch der Ball landete vor den Füßen von Nico Becker, der am langen Pfosten stehend einschieben konnte. In der Entstehung glücklich, gemessen am Spielverlauf aber verdient. Für die DJK Gebenbach geht es dann schon am Dienstag mit dem angesetzten Nachholspiel beim SC Feucht weiter. Der Gegner, der dann am kommenden Wochenende auch den ATSV erwartet.

TSV Karlburg - TSV Abtswind 0:2 (0:0)

Ein Doppelschlag innerhalb von 120 Sekunden entschied das Unterfranken-Derby zugunsten der Gäste. Für die Hausherren um Trainer Markus Köhler ein bitterer Rückschlag, denn der kleine Vorsprung auf die Relegationsplätze schmilzt nun wieder dahin. Eine Woche vor dem direkten Aufeinandertreffen beträgt der Vorsprung auf den FV 04 Würzburg nur noch einen Zähler. Für die "Kräuterdörfler" dagegen war es ein ganz wichtiger Erfolg. Mit jetzt 29 Zählern hat die Mannschaft von Claudiu Bozesan mit 29 Punkten ihren gesicherten Mittelfeldplatz untermauert. Doch nach einem Sieg sah es zunächst gar nicht aus. Denn beide Seiten ließen einige gute Gelegenheiten liegen. Während bei Karlburg Jonas Leibold die Chance zur Führung verpasste, war es auf der Gegenseite Frank Hartlehnert, der nur den Pfosten anvisierte. So schien es wieder einmal auf ein torloses Remis hinaus zu laufen. Ein Resultat, das es bei den bisherigen beiden Bayernliga-Partien der Kontrahenten immer gegeben hatte. Doch die Gäste - anfangs noch mit kleinen Problemen in der umformierten Innenverteidigung - kamen dank Severo Sturm doch noch zu ihrem Erfolgserlebnis. Beim eingangs erwähnten Doppelschlag war es der 22-Jährige, der Übersicht bewies und jeweils Lukas Huscher (66.) und Ferdinand Hansel (68.) mustergültig in Szene setzte. Von diesen Gegentreffern erholten sich die Hausherren dann nicht mehr.

FC Eintracht Bamberg - SV Seligenporten 5:0 (3:0)

Es war am Ende das identische Resultat wie in der Vorrunde. Und die Partie im Bamberger Fuchspark hatte tatsächlich neben dem Ergebnis einiges gemein mit dem Spiel der Vorrunde. Der SV Seligenporten begann eigentlich ganz ordentlich, blieb aber auch nach dem ersten Gegentreffer von Franz Helmer nach knapp einer Viertelstunde chancenlos. Die Hausherren dominierten zwar, fanden aber eine ganze Weile kein probates Mittel, um die geschickte Deckungsarbeit der Gäste zu knacken. Ab Höhe der Mittellinie doppelten die "Klosterer" den Ballführenden und machten die Räume weitgehend eng für die kombinationsfreudigen Bamberger. Die allerdings blieben ihrer Linie treu. Und wenn sie es schafften, schnell und direkt zu kombinieren, wurde es für die Gäste gefährlich. Beim Abseitstreffer von Jakob Tranziska in der 37. Minute war zwar noch die Abseitsfahne des Linienrichters oben, doch Treffer Nummer zwei war nur eine Frage der Zeit. Nach dem Abschlag von Torhüter Herbert Schötterl eroberten die Bamberger den Ball. Ein langes Zuspiel unterschätzte Schötterl, der etwas weit vor dem eigenen Tor stand, und von Lukas Schmittschmitt beförderte den Ball aus knapp 16 Metern per Kopf ins leere Tor. Ein aus zwei Gründen eher ungewöhnliches Tor. Zum einen wegen der Entfernung - hauptsächlich aber, weil Schmittschmitt eher nicht als Kopfballungeheuer in den Statistiken der Bayernliga erscheint. Der Treffer sorgte dann zunehmend für gute Laune bei den Hausherren, die weiter fleißig kombinierten und nur drei Minuten später durch Tranziska (20. Saisontreffer) sogar auf 3:0 erhöhten. Nach der Pause glaubte dann eigentlich kaum einer der Zuschauer mehr an ein mögliches Comeback der Gäste. Die blieben zwar weiter bemüht, gegen die es nun etwas ruhiger angehenden Hausherren gelang aber keine Resultatsverbesserung. Dafür zogen die Bamberger in der Schlussphase noch einmal die Zügel an. Zehn Minuten vor dem regulären Ende erhöhte erst Philipp Hack auf 4:0, dann machte Jakob Tranziska sogar noch Saisontreffer 21 zum 5:0 (84.). Die gelb-rote Karte für Manfred Strobel (Seligenporten) war kurz vor dem Abpfiff dann nur noch eine statistische Erscheinung.

SV Vatan Spor Aschaffenburg - ASV Cham 2:1 (0:0)

Die Schönbuschallee in Aschaffenburg gilt tatsächlich als kleine Sehenswürdigkeit. Direkt am Main gelegen verbindet der ehemalige Promenadenweg das Schloss Johannisburg über die Willigsbrücke mit der Aschaffenburger Innenstadt. Inzwischen haben sich dort auch zahlreiche Sportvereine der Stadt angesiedelt. Und am Samstag hatten zwei von ihnen zeitgleich ganz wichtige Spiele auf dem Plan stehen. Während im östlich gelegenen Stadion die Viktoria den TSV Rain in der Regionalliga empfing, hatte es der SV Vatan Spor im absoluten Kellerduell mit dem ASV Cham zu tun. Und von Idylle war zumindest in dieser Partie wenig zu spüren, zu ernst ist die Lage für beide Seiten. Entsprechend nervös war auch der Auftakt der Partie, beide Seiten taten sich schwer im Spielaufbau. Doch die Hausherren legten als erstes die Ketten ab und wurden mutiger. Doch Keeper Josef Jurasi wehrte die ersten Annäherungsversuche des Aufsteigers erfolgreich ab. Auch in der Folgezeit hielt der Schlussmann der Gäste seine Farben erfolgreich im Spiel, als er reaktionsschnell gegen Gökhan Aydin und Adin Ferizovic parierte. Doch auch die Gäste beteiligten sich nach einer längeren Anlaufzeit auch in puncto Offensive am Spiel. Auffälligster Arbeitsnachweis ein Lattentreffer kurz vor dem Seitenwechsel. Auch nach der Pause waren wieder die Hausherren die etwas aktivere Mannschaft, wurden aber nach knapp einer Stunde eiskalt durch Michael Lieder ausgekontert. Das sorgte zunächst für reichlich Ernüchterung auf der Bank um Trainer Ersan Banbal. Während im benachbarten Stadion die Viktoria inzwischen auf 2:0 erhöht hatte, waren die Hausherren zwischenzeitlich auf den letzten Platz zurückgefallen. Doch mit der Hereinnahme von Jan Faidi keimte schnell wieder Hoffnung auf beim Aufsteiger. Kurz zuvor eingewechselt, bediente der 29-Jährige seinen Teamkollegen Furkan Sandici, der aus kurzer Distanz nur noch eindrücken musste - 1:1 (68.). Und weitere acht Minuten war das Spiel sogar gedreht. Wieder kam die Vorarbeit von Faidi, der diesmal Emre Kayakiran im Zentrum als treffsicheren Abnehmer fand. Dabei blieb es dann bis zum Ende und der ASV Cham musste zwangsläufig die rote Laterne der Bayernliga wieder mit an das Kappenberger Sportzentrum nehmen.

DJK Vilzing - FV 04 Würzburg 1:1 (0:1)

Der kleine Biergarten unterhalb des Manfred-Zollner Stadions ist eigentlich ein schönes ruhiges Eck, bei dem man ein wenig abseits des Trubels in Ruhe entweder Sonne oder einfach eine Tasse Kaffee genießen kann. An diesem Wochenende war davon allerdings - abgesehen von der freundlichen Servicekraft - nicht viel zu spüren. Die Sonne hatte sich bayernweit hinter den Wolken versteckt. Doch am Schmuddelwetter und Nieselregen lag es auch nicht. Schon vor Spielbeginn war die Stimmung im Keller, die Sorgenfalten dafür umso höher. Mit zahlreichen, inzwischen bestätigten Corona-Fällen bei der DJK Vilzing hatten die Oberpfälzer beim Gast aus Würzburg um eine Spielverlegung gebeten. Doch die Würzburger hatten abgelehnt. Zumindest ein Stück weit durchaus verständlich, denn mit dem Ausfall namhafter Akteure wuchsen auch die Chancen der Gäste auf ein weiteres Erfolgserlebnis wie zuletzt in Erlangen. Ob man das nun als sportlich fair erachten möchte, sei jedem selbst überlassen. Denn WFV-Trainer Harald Funsch sah die Dienstreise nach Vilzing keineswegs als ein Spiel, bei dem man sich nichts ausrechnen dürfte. Im Gegenteil: "In unserer Situation brauchen wir Punkte", hatte der Übungsleiter des Traditionsvereines klar als Vorgabe ausgegeben, wusste aber auch, um die große Klasse der Vilzinger trotz ihrer Ausfälle im Kader. DJK-Trainer Josef Eibl dagegen zeigte eher wenig Verständnis für die Ansetzung des Spieles und die Weigerung der Gäste, das Spiel zu verlegen. Sichtlich genervt und enttäuscht, empfand der Trainer das Verhalten der Würzburger "als höchst unsportlich. Ich hoffe, die Würzburger Verantwortlichen und Spieler können morgen noch in den Spiegel schauen".

Wohl aufgrund der personellen Umstände und Probleme waren die Hausherren zunächst nicht so dominant wie üblich. Zwar ging es meist nur in eine Richtung, doch richtige Chancen fehlten. Das erste Tor fiel dann auf der anderen Seite des Platzes. Die Gäste nutzten nach einem Ballverlust im Aufbauspiel die Chance und gingen durch Mohammed Conte nach etwas mehr als einer halben Stunde in Führung. Damit waren die meisten der rund 400 Zuschauer - sofern Anhänger der Schwarz-Gelben - erst einmal bedient. Und mussten gleich nach Wiederanpfiff erst einmal ordentlich durchatmen. Die früh pressenden Würzburger hatten noch in der ersten Minute des zweiten Durchgangs die erste Möglichkeit, doch Torhüter Sandro Weber (für den ebenfalls erkrankten Stammtorhüter Max Putz) griff schließlich beherzt gegen Conte zu. Die Stimmung wurde auch weiterhin nicht besser auf den Rängen und auch auf dem Platz taten sich die Hausherren gegen die kompakte Deckung der Gäste zunehmend schwerer, die nun natürlich auch mit vielen kleinen Unterbrechungen versuchten den Spielfluss bei der Heimelf zu stören. Gänzlich ausschalten ließen sie sich damit freilich nicht und einige Chancen zum Ausgleich waren dennoch da. Doch mit zunehmender Spieldauer wurde es nun immer hitziger. Nach einer vermeintlichen Tätlichkeit eines Würzburgers gab es nach 75 Minuten nur Gelb für die Gäste. Keine leichte Phase, auch nicht für Schiedsrichter Pantelis Gitopoulus, der es aber mit seiner ruhigen und sachlichen Art immer wieder verstand, die Emotionen im Zaun zu halten. Nach 80 Minuten fiel der verdiente Ausgleich für die Hausherren. Marco Pfab hatte sich auf der rechten Seite im Laufduell durchgesetzt. Seine Flanke von der Grundlinie landete im Zentrum bei Ivan Milicevic, der zwar an Andre Koop im Würzburger Kasten scheiterte. Der Abpraller verwertete Andre Luge aber aus kurzer Distanz zum 1:1. Es blieb weiter hektisch und Würzburg musste die Schlussminuten in Unterzahl bestreiten. Calvin Gereth flog nach 89 Minuten mit der gelb-roten Karte vom Platz, doch die Gäste brachten gegen nun wütend anrennende Hausherren den Punkt ins Ziel. Das Spiel fand dennoch ein verhältnismäßig ruhiges Ende, vielleicht auch weil sich Würzburgs Stefan Wasser unmittelbar nach Spielschluss in die Reihen der Vilzinger begab, um den Friedensbotschafter zu geben. Wirklich beruhigen wollte sich DJK-Trainer Josef Eibl aber hinterher noch immer nicht. Auch nicht auf der beschaulichen Terrasse im angrenzenden Biergarten, bei der man auf die sonst übliche Pressekonferenz nach dem Spiel dieses Mal verzichtete.

DJK Don Bosco Bamberg - SpVgg Bayern Hof 4:3 (3:0)

Tolle Moral gezeigt, aber am Ende stand die SpVgg Bayern Hof doch mit leeren Händen und hängenden Köpfen da. Eine zumindest diskussionswürdige Elfmeterentscheidung sorgte für den spielentscheidenden Treffer am Sonntagnachmittag. Dabei sah es anfangs gar nicht so aus, als würde es überhaupt noch einmal spannend werden. Denn es war ein kleines Duell der Gegensätze. Während die Gastgeber aus den letzten fünf Spielen immerhin zehn Punkte holten, liest sich die Bilanz der Hofer Bayern nicht ganz so rosig. Seit sechs Spieltagen warten die Schwarz-Gelben nun schon auf einen Sieg, um wieder etwas mehr Luft zwischen sich und die Relegationsplätze zu bringen. Doch der Trend blieb auch auf Kunstrasen kein Freund der Hofer. Die Hausherren lieferten eine richtig gute erste Halbzeit, ließen sich dabei aber erst noch ein wenig Zeit mit dem Zählbaren. Doch mit dem Treffer von Dominik Sperlein nach einer halben Stunde war der Bann gebrochen und bis zur Pause erhöhten Marc Eckstein (37.) und Simon Allgaier (45.) verdientermaßen auf 3:0. Und Bamberg hatte sogar noch zwei weitere gute Chancen liegen lassen. Die Gäste, die in der ersten Halbzeit nur wenig Mittel fanden, kamen aber kurz nach der Pause wieder zurück. Den ersten Treffer von Andreas Knoll nach 57 Minuten konnte man aus Sicht der Hausherren zwar noch als Schönheitsfehler betiteln, doch die Hofer kamen nun mit zunehmender Spieldauer immer besser mit dem Geläuf zurecht. Sie liefen ihre Gegner nun wesentlich früher an und zwangen die Bamberger zu Fehlern. Einen davon, als sich die DJK-Abwehr fälschlicherweise dazu entschloss vor dem eigenen Tor eine spielerische Lösung zu finden, nutzte Christian Schraps zum 2:3-Anschluss (65.). In dieser Szene wäre es vermutlich besser gewesen, den Ball einfach weg zu hauen. Aber damit nicht genug. Die Hofer - nach dem Platzverweis von Dominic Fischer sogar in Überzahl - hatten weiter den Vorwärtsgang eingelegt und kamen rund zehn Minuten vor dem Ende sogar zum Ausgleich. Nico Schmidt war auf der rechten Seite nicht angegriffen worden und sein Schuss aus knapp 18 Metern schlug im langen Eck zum 3:3 ein. Doch die zuletzt heimstarken Bamberger schlugen noch einmal zurück. In der 86. Minute lag ein Bamberger Angreifer im Gästestrafraum am Boden. Und nach kurzem Zögern entschied der Unparteiische zum Entsetzen der Gäste auf Strafstoß. Das Duell Sperlein gegen Ismail hatte er zugunsten des Bambergers ausgelegt. Aus Sicht der Gäste eine diskussionswürdige Entscheidung, was sie im Anschluss dann auch taten. Freilich ohne Erfolg und Simon Allgaier nutzte die Chance vom Punkt und brachte seine Farben wieder in Führung. Eine Direktabnahme des eingewechselten Hüseyin Durkan oder ein letztlich schlampig zu Ende gespielter Konter der Gäste waren dann zwar noch einmal Chancen, aber die Hausherren brachten mit großem Einsatz das Resultat über die Ziellinie. Am nächsten Wochenende muss die DJK Don Bosco zum SV Seligenporten. Die Hofer Bayern empfangen den neuen Tabellenführer FC Eintracht Bamberg.

DJK Ammerthal - SpVgg Ansbach 4:3 (2:2)

Das Spiel hatte von Beginn an eine hohe Schlagzahl. Die Hausherren - mit zuletzt drei Siegen in Folge - wollten den Abstand zur Spitze weiter verkürzen. Die Ansbacher nach der Heimniederlage gegen Erlangen ihren ersten Platz auch nach diesem Spieltag verteidigen. Den besseren Start in dieser turbulenten Anfangsphase hatten die Oberpfälzer durch Dennis Weidner nach Vorarbeit von Mergim Bajrami - 1:0 (8.). Doch die Ansbacher kamen nur zwölf Minuten später in Person von Sven Landshuter zum Ausgleich. Im Gegenzug fiel aber die erneute Führung der Gastgeber, als Bajrami diesmal nicht als Vorbereiter sondern Vollstrecker agierte. Doch mit diesem Treffer kehrte keineswegs Ruhe ein. Zahlreiche umkämpfte Szenen führten zu ebenso zahlreichen Diskussionen auf und neben dem Platz. Doch auch die sportliche Drehzahl blieb unglaublich hoch. Vor allem die Gäste waren jetzt angesichts des Rückstandes richtig "on fire". In der 26. Minute stellten die Ansbacher den Gleichstand wieder her. Bastian Herzner hatte mit seiner scharfen Hereingabe Patrick Kroiß gefunden, der im Zentrum kompromisslos zum 2:2 vollstreckte. Und es blieb ein Treffen, bei dem weiter der Gast immer wieder Torhüter Christopher Sommerer prüfte. Aber auch auf der Gegenseite musste SpVgg-Schlussmann Sebastian Heid einmal beherzt zugreifen, um einen neuerlichen Rückstand zu vermeiden. Beim Eishockey gibt es die Strafbank, beim Fußball muss eben manchmal auch die Halbzeitpause herhalten, um die Gemüter in einer allerdings keineswegs überharten Partie wieder etwas abzukühlen. Das dachte sich wohl auch Schiedsrichter Christopher Schwarzmann, der absolut pünktlich nach 45 Spielminuten zur Pause pfiff. Diese tat dem Spielwitz beider aber keinen Abbruch, denn auch nach Wiederanpfiff blieb das Tempo hoch. Allerdings gingen jetzt die Gäste in Führung. Ein Angriff über die linke Seite landete bei Daniel Schellhorn, der ganz cool erst zwei Verteidiger per Körpertäuschung aussteigen und dann auch dem Keeper keine Abwehrmöglichkeit ließ. Ammerthal war damit aber noch nicht geschlagen. Zwar waren die Ansbacher nun dem vierten Treffer näher als die Hausherren dem Ausgleich, doch die haben eben auch einen Lukas Dotzler. Und der wuselte sich nach 78 Minuten zum 3:3-Ausgleich. Chancen zum Lucky-Punch hatten nun beide und der gelang in der zweiten Minute der Nachspielzeit Ansbachs Hammeter per Kopf, allerdings ins eigene Tor nach einer Freistoßflanke von Mergim Bajrami zum umjubelten 4:3-Enstand. Während die Ansbacher am kommenden Samstag den SV Vatan Spor Aschaffenburg erwarten, geht die DJK Ammerthal zur besten Sportschau-Zeit um 18 Uhr ins Derby bei der DJK Gebenbach.