Bamberger Comeback gegen Bayreuth: Über die Emotionen zurück ins Spiel

Das war ein Punkt für die Moral: Der schlingernde Aufsteiger Eintracht Bamberg holte im Derby gegen die SpVgg Bayreuth spät ein 0:2 auf. "Wie wir uns in die Partie reingearbeitet haben - Chapeau!", lobte Coach Jan Gernlein.

David gegen Goliath hieß es am Samstagabend beim Regionalligaspiel in Bamberg, als der gastgebende FC Eintracht die SpVgg Bayreuth empfing. Dass sich der David Bamberg mit zuletzt vier deutlichen Niederlagen bei einem Torverhältnis von 1:17 in schwacher Form präsentierte, ließ die Hürde vor dem Derby nicht kleiner werden. Hoffnung auf einen Überraschungscoup machten daher allenfalls die Auftritte des Gegners, denn die Oldschdod wurde mit bisher 16 Zählern aus elf Partien den eigenen Ansprüchen ebenfalls noch nicht gerecht. Mit sechs ungeschlagenen Spielen in Folge zeigte die SpVgg zuletzt jedoch ansteigende Form - auch, wenn vier derer Partien nur mit einem Remis endeten. Folglich starteten die Gäste nicht nur aufgrund ihres Daseins als Profimannschaft als klarer Favorit ins Oberfrankenderby.

Dieses ließ sich aus sportlicher Sicht dann in drei Teilen analysieren. Part eins war die Anfangsviertelstunde, in der Bayreuth die Weichen mit zwei Treffern frühzeitig auf Sieg stellte. Jene Richtung behielt das Spiel bis in die Schlussviertelstunde - jedoch ohne, dass die Oldschdod den Gastgebern den finalen Todesstoß versetzen konnte. Chancen waren für die dominanten Gäste fraglos ausreichend vorhanden, selbst ein Elfmeter blieb zu Beginn der zweiten Halbzeit ungenutzt. Dennoch schien Bamberg zu diesem Zeitpunkt geschlagen, auch, weil die Wagnerstädter mit hoher Ballsicherheit glänzten und den gegnerischen Spielaufbau durch hohes Pressing frühzeitig unterbanden. "Zunächst verteilen wir für diese Liga zu leichte Geschenke", urteilte Heimtrainer Jan Gernlein über die Gegentore, "dann machen wir zwar viele Meter, hatten aber trotzdem nie Zugriff. Ziel war anschließend, dass wir über die Emotionen wieder in Spiel kommen."

Aus dem Nichts

Womit wir beim dritten Teil der Geschichte wären: Aus dem Nichts wuchtete Bambergs Björn Schönwiesner den Ball aus der Distanz in den Winkel des Bayreuther Tors, plötzlich war der FCE bei zehn Minuten Restspielzeit wieder dran. Die Oldschdod dagegen wankte nach dem Überraschungstreffer - und fiel. Nach einem Einwurf stand Patrick Görtler im Strafraum goldrichtig und versetzte den Großteil der 2023 Zuschauer in Ekstase. Beinahe hätte Luca Ljevsic die Aufholjagd sogar noch vollends vergoldetet, wurde am Fünfmeterraum aber zumindest diskussionswürdig am Abschluss gehindert.

So endete das Derby mit einem 2:2 - einem Ergebnis, das den frustrierten Gästen überhaupt nicht schmeckte. "Ich bin schockiert über unser Auftreten in der zweiten Halbzeit", fiel die Analyse von Bayreuth-Coach Marek Mintal knapp, aber schonungslos aus. Dabei hatte die Oldschdod die Partie bis in die Schlussviertelstunde fest im Griff, fiel nach dem Anschlusstreffer jedoch ohne Gegenwehr wie ein Kartenhaus in sich zusammen und zeigte somit, weshalb die Mannschaft trotz des fraglos vorhandenen Potenzials nur im Tabellenmittelfeld steht.

Ganz anders war die Gefühlslage bei den Gastgebern, die den Negativstrudel aus sechs Niederlagen in Serie mit eindrucksvoller Moral überwinden konnten. "Wie wir uns in die Partie reingearbeitet haben - Chapeau. Ein tolles Ergebnis für uns", war FCE-Trainer Jan Gernlein insbesondere in Anbetracht des finalen Eindrucks der Schlussviertelstunde zufrieden. Emotional fühlten sich an diesem Abend daher eindeutig die Domreiter als Sieger - auch, wenn man tabellarisch mit sieben Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz verharrt.

Gold wert für die Moral war der Punkt dennoch - einerseits sammelten die Bamberger endlich wieder Zählbares, andererseits warten bei den kommenden Auswärtsaufgaben bei den Mitaufsteigern Schalding-Heining und Memmingen vermeintlich Gegner auf Augenhöhe. Dort gilt es mit gestärktem Selbstvertrauen dann die nächste Serie zu durchbrechen - auswärts ist der FCE bis dato noch punktlos.