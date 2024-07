Bamberg vor dem zweiten Regionalliga-Jahr: "Wir müssen den Punch erhöhen"

Im Sommer musste der FC Eintracht Bamberg 2010 mit Felix Popp und Philipp Hack zwei wichtige Stützen ziehen lassen. Trainer Jan Gernlein traut seiner Mannschaft aber voll und ganz zu, dass sie diese Lücken im Kollektiv füllen kann. Bei den Neuzugängen haben die Oberfranken stark auf entwicklungsfähige Talente gesetzt.

MEHR ZUR REGIONALLIGA BAYERN Startseite

Spieltag

Tabellenrechner

Transfers

Der emotionale Schlussspurt inklusive Klassenerhalt über die Relegation ist beim FC Eintracht Bamberg mittlerweile abgehakt. Seit zwei Wochen bereitet sich die Truppe von Trainer Jan Gernlein auf ihre zweite Saison in der Regionalliga Bayern vor. Mit dabei: Sechs Neue, die vor allem die Offensive des FCE verstärken. Und die erneut der auf lokale Talente ausgelegten Philosophie der Bamberger entsprechen.

Aus der eigenen Jugend steigen mit Radzivon Hushcha und Muiz Alli zwei 18-jährige Akteure auf, die mit gemeinsam 51 Toren in der U-19-Landesliga kaum zu stoppen waren. Und auch die 23 Torbeteiligungen des 22-jährigen Andreas Pfahlmann (TSV Burgebrach) in der Bezirksliga zeugen durchaus von offensiver Qualität. Oder wie es Coach Gernlein ausdrückt: "Die Jungs sind eine Fantasie für die Zukunft. Sie haben alle etwas Interessantes - gleichzeitig bekommen die Vier alle Zeit, die sie brauchen." Jener Vierte im Bunde ist Koray Kaiser (20), der in der vergangenen Saison bereits mehrfach Regionalliga-Luft bei der SpVgg Bayreuth schnuppern durfte, zugleich aber eine Vergangenheit in der Jugend des FC Eintracht hat.

Einer war schon in der 2. Bundesliga aktiv

Nicht mehr ganz zu den jungen Wilden zählen dagegen die verbleibenden beiden Zugänge: Zwar wagt Lukasz Jankowiak erstmals den Sprung in die Regionalliga, kann mit seinen 26 Jahren aber schon auf die Erfahrung von 169 Spielen (75 Tore) in der Landesliga zurückgreifen. Zuletzt ebenso in der Landesliga aktiv war der beim 1. FC Nürnberg ausgebildete Torwart Benedikt Willert, der manch eingefleischtem Clubfan noch ein Begriff sein dürfte. Denn nach einem personellen Engpass auf der Torhüter-Position absolvierte der heute 23-Jährige 2019 sogar zwei Partien in der 2. Bundesliga. Und wagt nun wieder den Sprung in die semiprofessionelle Regionalliga Bayern - zur Freude von Gernlein: "Mit 'Bene' sind wir in den ersten Wochen sehr zufrieden und auch Lukasz ist einen Schritt voraus, weil er an den Herrenfußball gewöhnt ist."

Wer von den Neuzugängen tatsächlich seinen Weg direkt in die Startelf findet, wird sich zeigen. Fakt ist jedoch: Mit Innenverteidiger Felix Popp, der Bamberg berufsbedingt verlassen hat, und Flügelflitzer Philipp Hack, der sein Glück im hohen Norden bei Holstein Kiel versucht, haben den FCE zwei absolute Stammspieler verlassen. Insbesondere Hack entwickelte sich in der Rückrunde zum auffälligsten Akteur der Bamberger Offensive, die die dauerhafte Abwesenheit des besten Scorers (16 Torbeteiligungen) nun auffangen muss. "In meinen Augen waren wir aber nie so abhängig, wie andere das immer finden", sieht Gernlein seine Truppe trotz der Abgänge gerüstet, "wir versuchen es schon immer im Kollektiv und wollen und müssen gemeinsam den Punch erhöhen."

Erneut als Außenseiter in die Saison

Der erhöhte Punch soll den FCE dann erneut zum Klassenerhalt führen - bestenfalls ohne die nervenaufreibende Relegation. Vier Mannschaften müsste der FCE hierzu hinter sich lassen und somit eine Saison nahe am Optimum spielen, schließlich haben sich die generellen Voraussetzungen auch im zweiten Jahr der Regionalliga-Zugehörigkeit nicht verändert. "Wir sehen uns völlig zu Recht wieder als Außenseiter, weil wir alle klar im Kopf sind und wissen, dass es etwas absolut Besonderes für uns ist in dieser Liga zu spielen. Mit dem Weg, den wir gehen, wird es für uns immer nur das Ziel Klassenerhalt geben können", urteilt Gernlein im Vorfeld der Saison. Intern seien sich alle dieser Ausgangslage bewusst und externe Erwartungshaltungen können ohnehin nicht beeinflusst werden.

Viel eher gilt es den Blick Richtung Saisonstart zu richten, denn in weniger als zwei Wochen wartet das Heimspiel gegen die SpVgg Hankofen. Nur zu gern würden die Bamberger den Auftakt aus der Vorsaison wiederholen. 1:0 hieß es damals überraschend gegen den FV Illertissen. Gegen den Aufsteiger aus Niederbayern dürfte der FCE dagegen sogar leicht favorisiert ins Spiel starten - Vorteil oder Bürde in Spiel eins? "Mir persönlich ist komplett gleich, wann wir wo und gegen wen spielen. Am Ende haben wir 34 Spiele und müssen ausreichend punkten", sieht es der Coach pragmatisch und beschließt das Gespräch kurz aber klar: "Neue Saison, neuer Plan - und dann sehen wir mal, was final dabei herauskommt."