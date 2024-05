Bamberg verliert Topscorer Copeland

Zach Copeland war in der abgelaufenen Saison der beste Werfer der Bamberg Baskets. Zur kommenden Saison schließt er sich dem italienischen Erstligisten Neapel an.

Die Bamberg Baskets müssen künftig ohne ihren Topscorer Zach Copeland auskommen. Der Shooting Guard der Baskets wird nach seinem Engagement in Kanada bei den Vancouver Bandits über den Sommer, für die er in der nationalen Profiliga CEBL auflaufen wird, nicht nach Franken zurückkehren. Das teilte der Basketball-Bundesligist am Mittwoch mit. Der US-Amerikaner wechselt zum italienischen Erstligisten aus Neapel.

Topscorer der Baskets

Copeland war in der abgelaufenen Spielzeit mit durchschnittlich 17,7 Punkten bester Werfer der Bamberger und damit der siebtbeste Scorer der gesamten Liga. Gegen Vechta verzeichnete der Mann mit der Rückennummer 2 Ende des vergangenen Jahres seinen Saisonbestwert, als er mit 33 Zählern über den Zielstrich ging. In Erinnerung bleibt auch sein erfolgreicher Wurf von der Mittellinie bei den MLP Academics Heidelberg. In einer durchschnittlichen Saison, in der das Team von Arne Woltmann am Ende den elften Tabellenplatz belegte, streute der 1,93 Meter große Copeland zudem 2,7 Rebounds und 4,2 Steals in seine Gesamtstatistik ein.

Copeland zum zweiten Mal in Italien

Nach einem Jahr in Deutschland zieht es den Wandervogel wieder nach Italien. Bei den Napoli Baskets unterschreibt Copeland einen Zweijahresvertrag. Die Italiener verpassten in dieser Spielzeit die Play-offs als Tabellenneunter nur knapp. Nach der Meisterschaft mit den Pistoia Baskets in der Saison 2022/2023 in der 2. Liga ist Neapel für Copeland nun die zweite Station in Italien. Zuvor ging der 26-Jährige bereits in der Ukraine, in Finnland und in Großbritanien auf Korbjagd.