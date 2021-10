Bamberg und Vilzing bislang mit dem höchsten Zuschauerzuspruch

Die Rückrunde startet am Freitagabend in der Bayernliga Nord: Der Tabellendritte Eintracht Bamberg bekommt es dabei mit der "Pflichtaufgabe" Sand zu tun. Ansbach will Rang eins in Gebenbach verteidigen.

Die Vorrunde der Bayernliga ging bereits auf ihre siebte Runde zu, da änderte sich in der Beletage der Liga plötzlich die Tonlage. Nicht im Spaziergang, sondern doch mit ein paar "Problemchen" behaftet, hatte die hoch gehandelte DJK Vilzing ihren Status als Klassenprimus eingebüßt. Eine Serie von drei Niederlagen am Stück, darunter eine gegen ein bislang siegloses Schlusslicht, kostete die Elf von Trainer Josef Eibl die Tabellenführung und schließlich am Ende die Herbstmeisterschaft. Zugegeben, dieser Titel ist tatsächlich einer ohne wirklichen Wert, einer der in der Endabrechnung nur noch in der Erinnerung auftaucht. Denn wer am Ende den Platz an der Sonne erklimmt, wird - und da sind sich alle verantwortlichen Trainer der in Frage kommenden Teams absolut einig - nicht vor April entschieden. Egal ob der Trainer des augenblicklichen Tabellenführers SpVgg Ansbach, Christoph Hasselmeier, oder auch Julian Kolbeck vom FC Eintracht Bamberg. Alles also nur ein "Etappenziel" (Hasselmeier) oder eine "Momentaufnahme auf dem weiteren Weg einer guten Entwicklung" (Kolbeck).

Tatsächlich trennen die ersten drei Teams lediglich magere zwei Pünktchen. Dieses spannende Rennen machte sich in der Vorrunde auch in Sachen Zuschauerzahlen deutlich bemerkbar. Offiziell waren es insgesamt 49623 Zuschauer, die die bisherigen 153 Begegnungen sehen wollten. Das entspricht einer durchschnittlichen Zuschauerzahl von 324 Fans pro Spiel. Eine ordentliche Zahl, vor allem wenn man die Corona-bedingten Vorgaben seitens der Landesregierung und des Verbandes mit in die Überlegungen einbeziehen musste.

Das meistbesuchte Stadion in der Bayernliga Nord war der Bamberger Fuchspark mit umgerechnet 656 Zuschauern pro Spiel in der Vorrunde. Zuletzt wollten sogar fast 2000 Fans das Lokalderby gegen die DJK Don Bosco sehen. Und am kommenden Samstag kommt der Gegner aus dem nur wenige Kilometer entfernten Sand im benachbarten Kreis Haßberge. Das heißt auch: Der beste Angriff der Liga (45 Treffer) gegen eine der am wenigsten erfolgreichsten Abteilungen Attacke (14 Tore). Hoch im Ranking der Fans ist auch die DJK Vilzing. Die lockte bislang im Schnitt 563 Interessierte an den heimischen Huthgarten. Am Samstag kommt dorthin mit dem TSV Großbardorf der Dino der Liga. Der aktuelle Herbstmeister SpVgg Ansbach (mit derzeit 561 Zuschauern pro Spiel nur hauchdünn dahinter) bekommt am Wochenende aber erst einmal keinen Zuwachs im statistischen Fanaufkommen. Patrick Kroiß und Co. müssen zum Rückrundenstart zur DJK Gebenbach.

Nicht ganz so hoch in der Gunst der zahlenden Kundschaft, aber dafür in aussichtsreicher Lauerstellung hinter den Top Drei, liegt der ATSV Erlangen. Der eröffnet auch bereits Freitagabend diese 18. Spielrunde zuhause an der Paul-Gossen-Straße gegen den ASV Cham, um nicht auch noch nach Punkten den Kontakt zur Spitze abreißen zu lassen. Denn zuletzt war nach sieben Siegen ausgerechnet gegen die abstiegsbedrohten Würzburger beim 0:1 die tolle Serie zu Ende. Der Überraschungssieger der letzten Woche konnte sich damit wieder ein wenig an die Nichtabstiegsplätze heran arbeiten. In der heimischen Zellerau empfangen die Schützlinge von Trainer Harald Funsch aber keinen Geringeren als die DJK Ammerthal und Michael Hutzler. Und die haben nach einer kleinen Negativserie dann gegen den TSV Abtswind nicht nur Moral gezeigt, sondern am Ende wieder die Kurve gekriegt und ein enges Spiel zu ihren Gunsten gedreht. Perfekte Aussichten für einen interessanten Vergleich. Bislang wollten durchschnittlich 338 Zuschauer die Heimspiele der Würzburger verfolgen. Ein Kommen dürfte sich also auch an diesem Wochenende lohnen.

Gleiches gilt auch für den Aufsteiger ASV Neumarkt im Heimspiel gegen den FC Bayern Hof. Dort ging allerdings zuletzt das Zuschaueraufkommen trotz der starken Vorrunde zurück. Gegen den FC Sand fanden gerade einmal 100 Zuschauer den Weg ins ASV-Sportzentrum. Eine Zahl, die den Schnitt am Deininger Weg unter 400 (jetzt 392) Zuschauer pro Heimspiel drückte. Doch mit der SpVgg Bayern Hof kommt ein echter Traditionsverein in die Oberpfalz. Und damit auch der eine oder andere Groundhopper, welche die Oberfranken auch bei ihren Auswärtsfahrten regelmäßig begleiten.

Auf den ersten Heimsieg der Saison wartet noch immer der TSV Karlburg. In Sachen Zuschauer macht sich das aber nicht negativ bemerkbar. Mit 332 Zuschauern liegt das "kleinste Dorf der Bayernliga" sogar noch über dem Mittelwert der Liga. In der Zuschauertabelle wäre das derzeit Rang acht. Im echten Klassement belegt die Mannschaft von Markus Köhler Platz 13 und rangiert damit einen Platz, aber auch mit vier Punkten Vorsprung vor den Relegationsrängen. Und gegen den Tabellenvorletzten SV Seligenporten soll es jetzt endlich auch mit dem ersten Heimsieg klappen. Doch die "Klosterer" sind schon seit Wochen nicht mehr der Punktelieferant, sondern ein inzwischen wirklich ernst zu nehmender Gegner. Dahin hat sich auch längst der Aufsteiger SV Vatan Spor Aschaffenburg entwickelt. Im Heimspiel gegen den TSV Abtswind wollen die Schützlinge von Slobodan Komljenovic nach drei Unentschieden in Folge wieder gewinnen. Dann allerdings müssen sie es auch endlich schaffen, einen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Der Schlusspunkt des Rückrundenauftaktes sehen die Zuschauer dann am Sonntag in Bamberg-Wildensorg. Dort empfängt die heimstarke DJK Don Bosco den Aufsteiger vom SC Feucht.