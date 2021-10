Bamberg und Ansbach straucheln - ATSV Erlangen mit siebtem Sieg in Folge

Die Entscheidung um die Herbstmeisterschaft ist vertagt. Bereits am Freitag hatte der SC Feucht den Weg für die SpVgg Ansbach dank eines 0:0 gegen Eintracht Bamberg freigemacht. Doch die Ansbacher nahmen die Vorlage nicht an und kamen in Cham nur zu einem 2:2. Damit schloss die DJK Vilzing nach einem knappen 1:0 in Hof wieder auf.

SV Seligenporten - SV Vatan Spor Aschaffenburg 0:0

Torlos, aber bei weitem nicht ganz so trostlos verlief der Freitagabend in der Bayernliga. Man merkte beiden Teams die bedrohliche Situation in der Tabelle an. Waren die "Klosterer" zuletzt in Ammerthal noch höchst effektiv, so arbeiteten sie sich gegen Aschaffenburg aber zunehmend an der Deckung der Unterfranken ab. Die Folge: Nur wenige bis gar keine guten Torgelegenheiten. Auch die Gäste, die zuletzt gegen Bayern Hof einen sicher geglaubten Sieg aus der Hand gegeben hatten, entwickelten nur selten Ideen für ein erfolgreiches Aufbauspiel. Auch nach dem Wechsel änderte sich daran nur wenig. Auch nicht in der Schlussphase, als Seligenporten nach der Gelb-Roten Karte für Duran in Überzahl auf dem Platz stand. Die Gäste brachten das torlose Remis über die Zeit.

SC Feucht - FC Eintracht Bamberg 0:0

Die rund 300 Zuschauer sahen eine ingesamt flotte Partie mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Die erste Möglichkeit des Spieles bot sich zwar Nico Wessner für die Hausherren, doch mit zunehmender Spieldauer kamen die Gäste immer besser in Fahrt. Den ersten Arbeitsnachweis der gefährlichsten Offensive der Bayernliga lieferte Jakob Tranziska nach knapp einer Viertelstunde, als er nach Vorarbeit von Marco Schmitt und Lukas Schmittschmitt aber knapp vergab. Auch danach ging es meist nur auf das von Kosuchowski gehütete Feuchter Gehäuse. Ein Abschluss von Timo Strohmer, ein Beinahe-Eigentor von König und der Kopfball von Luca Ljevsic waren bis zur Pause weitere richtig gute Möglichkeiten. Während also die Gäste in Durchgang eins mehr vom Spiel hatten, drehten sich die Verhältnisse nach dem Wechsel. Dann waren die Hausherren das insgesamt aktivere Team, hatten allerdings Pech, dass Marco Weber nach einer Stunde Spielzeit lediglich die Querlatte anvisierte. Zuvor war Fabian Klose mit einem Freistoß gescheitert. Und auch weitere Chancen von Nico Wessner (schöne Volleyabnahme) oder Stephan König (Kopfball) gingen nicht hinter die Torlinie. Kurz vor dem Ende konnte dann noch Jan Griebel den Schuss von Klose im Stile eines Volleyballspielers "wegbaggern". Am Ende gab es also keine Tore, zwei Serien hielten hingegen: Der SC Feucht bleibt zu Hause, die Bamberger Eintracht auswärts, weiter ungeschlagen.

FV 04 Würzburg - DJK Gebenbach 1:1 (1:0)

Zuletzt hatte es endlich mit dem ersten Heimsieg der Saison geklappt (1:0 gegen Cham) und auch vor Wochenfrist beim Tabellenführer SpVgg Ansbach hatten die Würzburger eine ordentliche Leistung abgeliefert. Gegen die zuletzt zweimal siegreiche DJK Gebenbach stand am Ende zwar nicht der erhoffte zweite Heimsieg, aber am Ende immerhin ein Zähler für die Unterfranken.

Dabei begann es eigentlich richtig gut für die Hausherren. Und auch spektakulär, denn nach gerade einmal fünf Minuten hatten sich die Oberpfälzer mehr oder weniger selbst überlistet. Nach einem langen Ball hatte die DJK-Deckung den Ball schon in den eigenen Reihen gesichert. Doch der Rückpass auf Christoph Lindner erwischte den Keeper auf dem falschen Fuß und der Ball kullerte ins Tor - 1:0. Kurz darauf hätte Fabio Bozesan nachlegen können, doch Lindner entschärfte gekonnt die Chance des Würzburger Angreifers. Mit dieser Möglichkeit brach dann aber das Spiel der Hausherren nahezu völlig ab. Die Gäste taten sich aber weiterhin schwer, die kompakte Deckung der Würzburger zu knacken. Erst kurz vor der Pause gab der WFV dann seine sehr disziplinierte Abwehrarbeit wieder ein Stück weit auf und hatte vorne Chancen. Moritz Lotzen (per Freistoß) und Mohamed Conte nutzten aber keine ihrer sich bietenden Möglichkeiten. Auf der Gegenseite hatte Michael Jonczy in der Nachspielzeit der ersten Hälfte noch eine gute Möglichkeit zum Ausgleich. Die Gäste allerdings kamen nach ein wenig Anlaufzeit besser in die zweite Hälfte. Und hatten nach 53 Minuten die Möglichkeit zum Ausgleich, doch Dominik Haller setzte einen Foulelfmeter an den Innenpfosten.

Während erneut Michael Jonczy und Nico Becker weitere Möglichkeiten zum Ausgleich hatten, blieben die Hausherren bei ihren wenigen Kontern aber nicht ungefährlich. Entsprechend war auch die Stimmung bei beiden Trainern nach dem Spiel. "Hin- und hergerissen" fühlte sich DJK-Interimscoach Kai Hempel. "Wir wollten heute schon gewinnen, geraten aber nach fünf Minuten unglücklich in Rückstand. Aber wir sind gut in die Partie zurückgekommen. Allerdings oft nicht zwingend genug." Einmal freilich waren sie es dann doch. Dominik Haller traf in Minute 82 von der Strafraumgrenze nach schöner Vorarbeit von Nico Becker zum insgesamt verdienten 1:1-Endstand. Das sah dann auch WFV-Trainer Harald Funsch ganz ähnlich: "Mit dem Unentschieden müssen wir am Ende zufrieden sein. Leider haben wir es versäumt, den zweiten Treffer zu machen. Aber der eine Zähler kann in der Endabrechnung noch sehr wichtig werden."

SpVgg Bayern Hof - DJK Vilzing 0:1 (0:0)

Das Ergebnis aus Sicht der Vilzinger stimmte, die Leistung aus Sicht ihres Trainer aber eher nicht. "Das war heute keine gute Vorstellung von uns. Wir haben viele Fehler gemacht und waren oft auch unkonzentriert", fasste Josef Eibl die am Ende 90 plus sechs Spielminuten zusammen. Dennoch, eine gute Szene hatte der Übungsleiter der Oberpfälzer dann kurz nach der Pause doch gesehen. Andreas Jünger hatte nach drei Minuten im zweiten Durchgang mit seinem Schuss unter die Latte zur schmeichelhaften Gästeführung getroffen.

Doch auch die Elf um den Hofer Kapitän Christian Schraps wusste aus dem Spiel heraus nicht viel anzufangen. Gefährlich wurden die Bayern meist nur bei Standardsituationen. Die Hoffnungen der rund 350 Zuschauer, sofern sie Anhänger der Heimelf waren, erlitten aber in der Schlussphase der Partie noch zwei herbe Dämpfer. Mit Matej Kyndl (79.) hatte einer ihrer gefährlichsten Angreifer Gelb-Rot gesehen. Genau wie Nico Schmidt, der in der Nachspielzeit ebenfalls mit der Ampelkarte vom Platz musste.

ASV Cham - SpVgg Ansbach 2:2 (1:1)

Die Vorlage des Bamberger Remis in Feucht hatten die Ansbacher bereits am Freitagabend zugespielt bekommen, genutzt wurde sie aber nicht. Mit einem Sieg hätte die Elf von Christoph Hasselmeier bereits am 16. Spieltag den inoffiziellen Titel des Herbstmeisters schaffen können. Zumindest zwischenzeitlich, genauer gesagt nach 50 Minuten sah es aber genau danach aus. Die Gäste hatten da den frühen Rückstand aus der Anfangsphase durch zwei Treffer von Michael Sperr verdientermaßen gedreht. Doch die Hausherren gaben nicht auf und kämpften sich in die Partie zurück. Der Lohn war der Ausgleich durch Hamza Ech Cheikh nach 71 Spielminuten, der nicht nur die rund 250 Zuschauer sondern auch die Konkurrenz aus Vilzing und Bamberg wieder jubeln ließ. ASV-Sportchef Jürgen Kreipl war nach Spielschluss natürlich sichtlich erleichtert: "Wir haben heute überragend gekämpft und uns diesen Punkt redlich verdient."

Die Stimmung bei den Mittelfranken dagegen war deutlich gedämpfter. Schwer waren sie ins Spiel gekommen und nach dem frühen Gegentreffer von Daniel Olaoye noch eine Weile auf der Suche nach ihrer Ordnung. Doch die hatten sie nach rund 20 Minuten endlich gefunden und dank ihrer Spielstärke schnell nicht nur ein optisches Übergewicht. Der Ausgleich durch Michael Sperr nach einer halben Stunde nach Vorarbeit von Patrick Kroiß war nicht nur hochverdient sondern auch folgerichtig. Und nach dem schnellen 2:1 kurz nach der Pause war man auch auf fast dem richtigen Weg. Aber eben nur fast.

TSV Abtswind - ATSV Erlangen 1:2 (1:0)

Spiel sieben unter Fabian Adelmann bedeutete für den ATSV Erlangen auch den siebten Sieg. Mit dem Erfolg in Abtswind liegen die Erlanger nur noch drei Punkte hinter Platz eins. Doch vor dem Erfolg steht noch immer die Arbeit und davon hatten die Unistädter im Kräuterdorf eine ganze Menge zu verrichten. "Das war ein ganz schweres Spiel auf einem schlechten Geläuf", gab der Erlanger Coach hinterher zu Protokoll. "Doch wir haben uns den Gegebenheiten gut angepasst und uns spät doch noch belohnt." Tatsächlich hatte der ATSV spät mit dem Lucky Punch von Sebastian Marx die drei Punkte eingetütet, die lange fraglich erschienen. Denn die Hausherren waren über weite Strecken mindestens auf Augenhöhe mit den Gästen und führten auch nach 18 Minuten nicht unverdient durch den Treffer von Fabio Groß.

Es dauerte eine Weile, bis sich die Gäste von diesem Rückstand erholten. Bis zur Pause hätte Abtswind sogar noch erhöhen können. Zumal sie nach der Gelb-Roten Karte für Lucas Markert nach einer halben Stunde sogar in Überzahl agierten.

Der Ausgleich in Sachen Personal folgte aber kurz nach der Pause. Frank Hartlehnert musste ebenfalls nach wiederholtem Foulspiel mit der Ampelkarte vorzeitig vom Platz. Zwei Minuten später stand auch auf der Anzeigetafel der Gleichstand. Die Uhr hatte die 54. Minute gerade erreicht, als sich die Abtswinder gegen sehenswert kombinierende Gäste nur mit einem Foul im Strafraum zu helfen wussten. Den fälligen Elfmeter verwandelte Christopher Kracun humorlos in die Mitte zum 1:1 (55.). Es blieb ausgeglichen und wurde jetzt aber auch heftiger umkämpft. Es folgten noch einige Gelbe Karten, die der Abtswinder Live-Ticker im Internet humorvoll als "Helene Fischers Farbenspiel" titulierte. Humorlos war dann aber der letzte Streich der Gäste drei Minuten vor dem Ende.

TSV Großbardorf - DJK Ammerthal 1:0 (0:0)

Wiedergutmachung hatten beide Seiten vor diesem Spieltag angekündigt. Die gelang aber nur den "Galliern", die dank Tim Strohmenger spät, aber am Ende nicht ganz unverdient, jubeln durften. Es war insgesamt keine übermäßig gute, aber dafür über weite Strecken spannende Partie. Nach einer noch stürmischen Anfangsphase mit Abschlüssen von Lukas Illig und Alban Peci für Großbardorf, kamen die Gäste erstmals durch ihren Torjäger Lukas Dotzler in aussichtsreiche Position. Danach freilich verflachte die Partie und beiden Seiten war anzumerken, dass sie erst einmal darauf bedacht waren, keine Fehler zu machen. Aus Sicht der Hausherren mehr als verständlich, nach drei Niederlagen und 0:10 Toren sollte zumindest das eigene Tor gesichert werden.

Auch nach der Pause änderte sich daran zunächst nur wenig. Mit Ausnahme von Tim Stecklein tauchten die Hausherren nicht einmal gefährlich im Ammerthaler Strafraum auf. Und die Elf von DJK-Trainer Michael Hutzler? Nach der Heimpleite gegen Seligenporten wartete man vergeblich auf die Trotzreaktion der Oberpfälzer. Als sich dann alles mit einem torlosen Remis anfreundete, trat dann doch noch Tim Strohmenger auf den Plan, der nach Zuspiel von Valentin Reitstetter das erlösende 1:0 für den TSV erzielte. Das war der Auftakt zu einer etwas hektischen Schlussphase, in der zwar kein Tor mehr fiel, aber Großbardorfs Benjamin Kaufmann mit Gelb-Rot vom Platz musste.

1. FC Sand - TSV Karlburg 1:1 (0:1)

Unverändert hängen der FC Sand und der TSV Karlburg im hinteren Teil der Tabelle fest. Im Unterfrankenderby sahen die Zuschauer aber zumindest einen weiter verbesserten FC Sand, dessen Trainer Matthias Strätz sich aber nach Spielschluss nicht wirklich darüber freuen konnte: "Wir hätten den Sieg auf jeden Fall verdient gehabt, Fußball ist leider nicht immer gerecht." Dabei war sein Team schon früh in Rückstand geraten. Alessandro Burkhard wurde dabei - wohl von der Sonne geblendet - vom Kopfball durch Pascal Jeni überwunden (8.).

Doch unbeeindruckt durch den Rückstand hielt die "Korbmacher-Elf" weiter an ihrer Strategie fest. "Hoch stehen und den Gegner unter Druck setzen", hatte Strätz die Marschrichtung vorgegeben. Und damit zwangen sie die Gäste immer wieder zu Ballverlusten. Nutzen konnte der FC diese aber zunächst nicht. Ein Lupfer von Andre Karmann an die Latte und der Volleyversuch von Marc Fischer blieben die einzigen Möglichkeiten der Hausherren vor der Pause. Von Karlburg, das früh den verletzten Sebastian Wagner ersetzen musste, kam nach dem Führungstreffer dagegen nicht mehr viel.

Auch nach dem Wechsel blieben die Hausherren die bestimmende Elf. Und durfte zwei Minuten nach Wiederanpfiff und nach insgesamt 623 Minuten Torflaute endlich wieder jubeln. Den Frust über diese schwarze Serie merkte man auch dem Freistoßtreffer von Andre Karmann deutlich an, der mit gefühlt mehreren hundert Kilotonnen Wucht im Gehäuse des TSV Karlburg einschlug (1:1 - 47.).

Doch die Hausherren wollten mehr. Und hatten auch die Chancen dafür. Die eingewechselten Timm Strasser und Adin Jacobovici scheiterten dabei allerdings an TSV-Schlussmann Marvin Fischer-Vallecilla. Auch ein Kopfball des aufgerückten Andre Karmann fand nicht ins Ziel.

Und Karlburg? "Wir müssen mit dem einen Punkt zufrieden sein. Nach dem Ausgleich haben wir viele Fehlpässe produziert und die Situationen auch nicht mehr gut gelöst", so Trainer Markus Köhler.

DJK Don Bosco Bamberg - ASV Neumarkt (Sonntag 15 Uhr)

Spielbericht folgt