Bamberg holt Ex-NBA-Spieler Wright-Foreman

Brose Bamberg hat den ehemaligen NBA-Spieler Justin Wright-Foreman verpflichtet.

Wechselt in die BBL: Justin Wright-Foreman. imago images/Icon SMI

Wie die Oberfranken am Dienstag mitteilten, kommt der 24 Jahre alte US-Amerikaner von den Birmingham Squadrons, dem Nachwuchsteam der New Orleans Pelicans. "Justin ist ein Shooter. Er strahlt eine Gewinnermentalität aus", sagt Bambergs Trainer Oren Amiel über den Neuzugang, der bei Brose einen Einjahresvertrag erhält.

Wright-Foreman absolvierte 2020 für die Utah Jazz vier Spiele in der NBA. Anschließend wechselte der 1,87 Meter große Shooting Guard unter anderem nach Frankreich und in die Türkei. Zudem war er Mitglied der US-Nationalmannschaft, für die er in zwei WM-Qualifikationsspielen im Schnitt zwölf Punkte beisteuerte.

"Ich bin ein Kämpfer, energisch, dazu teamfähig und möchte mit allen Mitteln jedes Spiel gewinnen. Wir müssen in jeder Partie mit Herz und Seele dabei sein und Bamberg zu einem Powerhouse machen", sagt Wright-Foreman.

Der aktuelle Kader Brose Bambergs für die Saison 2022/23:

Amir Bell, Tyreese Blunt, Jaromir Bohacik, Leon Bulic, Gabriel Chachashvili, Patrick Heckmann, Spencer Reaves, Christian Sengfelder, Jannis Sonnefeld, Kevin Wohlrath, Justin Wright-Foreman