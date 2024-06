Bamberg holt Big Man Feazell

Die Bamberg Baskets haben mit KeyShawn Feazell einen variablen Big Man verpflichtet. Der 25 Jahre alte US-Amerikaner erhält bei den Oberfranken einen Einjahresvertrag.

Heuert in Bamberg an: KeyShawn Feazell. IMAGO/USA TODAY Network

Die Centerposition der Bamberger ist mit KeyShawn Feazell und Filip Stanic komplett. "Wir erhoffen uns von ihm eine defensive Präsenz, ebenso wie einen im Vergleich zum Spiel von Filip doch etwas anderen offensiven Impact auf unser Spiel", sagt Head Coach Anton Gavel über Neuzugang Feazell.

Nach der Zeit am College und seiner Rookie-Saison in Finnland bei Salon Vilpas war der vielseitig einsetzbare 2,06 Meter große Spieler in der abgelaufenen Serie in Rumänien bei CSO Voluntari aktiv. Dort zählte Feazell zu den wichtigen Säulen des Teams (39 Spiele/11,1 Punkte/6,0 Rebounds/1,0 Assists/23:00 Minuten Einsatzzeit), das es in der rumänischen Meisterschaft bis ins Play-off-Halbfinale schaffte.

Feazell bringt viel Energie mit

"Mit KeyShawn haben wir einen Spieler verpflichtet, der sowohl in der Offensive als auch in der Defensive Einfluss auf das Spiel nehmen kann. Er ist ein guter Rebounder, der aber auch von außen gefährlich sein kann", freut sich Gavel und meint: "Dass er auf diesem Level spielen kann, hat er in den beiden letzten Jahren bereits gezeigt."

Feazell selbst sagt zu seinem Wechsel nach Deutschland in die BBL: "Ich bin dankbar für die Gelegenheit, ein Teil eines so traditionsreichen Klubs zu sein. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht nur auf dem Platz Energie mitbringen werde, sondern auch bei den Fans eine Menge Energie freisetzen kann."

Der bisherige Kader der Bamberg Baskets für die Saison 2024/25:

Karsten Tadda, Filip Stanic, Malik Johnson, Gabriel Kuku, Adrian Petkovic, Kevin Wohlrath, Moritz Krimmer, Ibrahim Watson-Boye, Ronaldo Segu, KeyShawn Feazell