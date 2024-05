Welche zwei Teams sichern sich einen Startplatz in der Regionalliga Bayern? Diese Frage wird am heutigen Dienstag beantwortet, wenn die Regionalliga-Relegation in ihre letzte Runde geht. Im Modus "Jeder gegen Jeden" kämpften die Regionalligisten FC Eintracht Bamberg und TSV Buchbach sowie der Bayernligist VfB Eichstätt bereits in den letzten Tagen um ihr Ticket für die höchste Spielklasse des bayerischen Amateurfußballs.