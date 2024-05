Zähe Nullnummer bringt Gewissheit: Bamberg und Buchbach halten die Klasse

In der finalen Runde der Relegation zur Regionalliga Bayern trennten sich der FC Eintracht Bamberg und der TSV Buchbach in einer erwartungsgemäß zähen Partie mit 0:0 und sicherten sich damit den Klassenerhalt. Der VfB Eichstätt muss derweil auf die Würzburger Kickers hoffen.

Im letzten von insgesamt drei Relegationsspielen trafen am Dienstagabend der FC Eintracht Bamberg und der TSV Buchbach aufeinander. Die Ausgangslage war klar. Da der VfB Eichstätt seine beiden Spiele bereits absolviert hatte und dabei nur zwei Punkte holen konnte (im Elfmeterschießen verpasste der VfB zudem zwei Zusatzpunkte), war der Bayernligist auf Schützenhilfe angewiesen.

Nur bei einem Sieg einer der beiden Mannschaften - wer auch immer gewinnen würde - hätte Eichstätt noch vom sicheren Aufstieg träumen dürfen. Im Umkehrschluss hieß das für dieses Duell: Sollten Bamberg und Buchbach nach 90 Minuten ohne Sieger vom Platz gehen, hätten sowohl der TSV als auch der FCE die Klasse gehalten. Eichstätt würde aufgrund des verpassten Zusatzpunktes im Elfmeterschießen nur den dritten Platz belegen.

Den schwindenden Kräften im Saisonfinale oder dem Blick auf den Tabellenrechner geschuldet, begannen beide Mannschaften sehr verhalten. Bamberg machte den ballsichereren Eindruck und versuchte in einer zerfahrenen Anfangsphase so etwas wie Spielkontrolle zu erlangen, Buchbach konzentrierte sich auf eine geschlossene Defensivarbeit.

Hack setzt Akzente - Buchbach harmlos

Nach einer ersten Viertelstunde des Abtastens wurden die Domstädter etwas besser und kamen zu ersten Torchancen. In der 15. Minute befreite sich der FCE aus dem Pressing der Gäste, aus der eigenen Hälfte spielte Hack einen schönen Schnittstellenpass auf Linz, der auf der linken Seite freie Bahn hatte. Seine scharfe Hereingabe fand keinen Abnehmer im Zentrum.

Wenn die Domreiter gefährlich wurden, dann über den quirligen Hack, der an fast allen Offensivaktionen der Hausherren beteiligt war. In der 17. Minute zog der Offensivkünstler von der linken Seite in die Mitte, ließ mehrere Buchbacher stehen, legte sich den Ball dann aber zu weit vor - keine Gefahr für den TSV.

Die erste und, wie sich später herausstellen sollte, einzige echte Torchance des Spiels hatte Hack in der 20. Minute. Der 21-Jährige, der die Domreiter im Sommer in Richtung Kiel verlassen wird, drehte sich an der Strafraumgrenze um seinen Gegenspieler und kam aus acht Metern frei zum Abschluss. TSV-Keeper Zech parierte den scharfen Schuss aufs kurze Eck mit einer Glanzparade.

Bamberg und Buchbach sitzen die Zeit ab

Was folgte, war Leerlauf, viel Leerlauf, der sich bis weit in die zweite Halbzeit hineinzog. Vor 1.860 Zuschauern entwickelte sich die Partie mehr oder weniger zu einem Gentlemen's Agreement. Da für beide Mannschaften der aktuelle Punktestand zum Klassenerhalt reichen würde, sah sich keine Seite gezwungen, unnötiges Risiko einzugehen - ein Gegentor würde schließlich den dritten Platz in der Endabrechnung und damit möglicherweise den Abstieg bedeuten. Bamberg ließ den Ball in der Viererkette laufen, Buchbach positionierte sich an der Mittellinie und schien nicht wirklich an einem Ballgewinn interessiert. So plätscherte das Spiel dem Ende entgegen.

Als Schiedsrichter Felix Grund kurz darauf abpfiff, brach in beiden Lagern grenzenloser Jubel aus, denn nach dem Umweg über die Relegation war der Klassenerhalt nun auch rechnerisch gesichert. Nach der ersten Welle von Fans, die auf das Spielfeld strömten, ging es dann noch ins provisorische Elfmeterschießen, um den in diesem Fall bedeutungslosen Zusatzpunkt zu ermitteln. Dabei behielt Bamberg mit 5:4 die Oberhand.

Leidtragender des müden Sommerkicks war letztlich der VfB Eichstätt, der als Tabellendritter auf die Würzburger Kickers hoffen muss. Nur bei einem Aufstieg der Kickers erhält auch der VfB einen Startplatz in der Regionalliga, ansonsten muss er ein weiteres Jahr in der Bayernliga Nord antreten.