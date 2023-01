Braunschweig stoppt Negativlauf und Bamberger Serie

Nach zuvor neun Niederlagen in Serie haben die Braunschweiger Löwen mal wieder ein Spiel gewonnen - und zugleich den positiven Bamberger Lauf gestoppt.

Vier Tage nach der knappen Niederlage im Hinspiel ist Schlusslicht Löwen Braunschweig in der BBL im Rückspiel die Revanche gegen Brose Bamberg gelungen. In Oberfranken gewannen die Gäste am Mittwoch verdient mit 92:83 (42:45).

Braunschweig, das am Samstag zu Hause den Kürzeren gezogen hatte (83:85), steht nach 16 Spielen bei drei Siegen - die vergangenen neun Partien hatten die Löwen allesamt verloren. Beste Werfer der Niedersachsen waren Braydon Hobbs (19 Punkte) und der deutsche Nationalspieler David Krämer (18).

Die Gastgeber, für die die beiden Guards Patrick Miller (17) und Neuzugang Gerel Simmons (14) am besten punkteten, verpassten die Chance, wettbewerbsübergreifend den fünften Sieg in Serie zu holen. Bamberg, das vor einem neuen Kapitel steht, rangiert in der Liga bei sieben Siegen und neun Niederlagen knapp unter den Play-off-Rängen.

Filipovity macht 31 Punkte

In einem Mittelfeldduell unterlag Aufsteiger Rostock Seawolves den Niners Chemnitz klar mit 81:96 (42:50). Der Ungar Marko Filipovity war mit 31 Punkten der Matchwinner für die Sachsen. Der litauische Point Guard Arnas Velicka verteilte satte zwölf Assists für die Niners.

Rostock (6/9) ist 13. im Klassement, Chemnitz mit acht Siegen und fünf Niederlagen Siebter.

Dos Santos führt Ulm zum Sieg

ratiopharm Ulm hat im Eurocup gegen einen direkten Konkurrenten um das Weiterkommen in der Gruppe A gewonnen. Der Bundesligist fügte dem litauischen Klub Lietkabelis Panevezys am Mittwochabend durch das 78:69 (43:38) die vierte Niederlage nacheinander in diesem Wettbewerb zu. Damit haben die Ulmer, die das Hinspiel mit 76:80 verloren hatten, nach elf Spieltagen sechs Siege und fünf Niederlagen auf dem Konto.

Schon der Auftakt in das Spiel verlief aus Sicht der Hausherren planmäßig. Nach dem ersten Viertel führte das Team von Anton Gavel mit 27:13. Zwar kämpften sich die Gäste heran, doch nach dem Seitenwechsel sorgten die Ulmer für klare Verhältnisse. Bester Werfer des Spiels war Yago dos Santos mit 21 Punkten. "Wir sind glücklich über den Sieg und darüber, dass wir den direkten Vergleich gewonnen haben", sagte Trainer Gavel nach dem Spiel bei "MagentaSport".

Crailsheim verliert gegen Kalev knapp

Die Hakro Merlins Crailsheim haben im FIBA Europe Cup ihr zweites Spiel verloren. Beim BC Kalev/Cramo unterlag der Bundesligist am Mittwochabend mit 78:90 (30:41). Bester Crailsheimer Werfer der Partie war Edon Maxhuni mit 14 Punkten. In der Gruppe K liegen die Crailsheimer mit zwei Punkten auf dem dritten Platz vor BC Kalev, das ebenfalls zwei Punkte hat. Mit jeweils drei Punkten sind Gaziantep und Heroes Den Bosch Erster und Zweiter.

Statistik vom Mittwoch

ROSTOCK SEAWOLVES vs. NINERS Chemnitz 81:96 (42:50)

Hauptrunde, 15. Spieltag

Arena: StadtHalle Rostock (4550 Plätze) Rostock | Zuschauer: 3.130

Rostock: Derrick Alston Jr. (20 Punkte / 5 Rebounds / 1 Assists), Jordan Roland (17/2/3), Tyler Nelson (11/3/4), Chris Carter (11/2/4), Elias Valtonen (8/2/0), Till Gloger (4/2/1), Nijal Pearson (4/3/2), Stefan Ilzhöfer (4/2/0), Sid-Marlon Theis (2/2/0), Selom Mawugbe (0/5/0), Dennis Nawrocki (0/0/0), Roy Krupnikas (DNP)

Chemnitz : Marko Filipovity (31 Punkte / 5 Rebounds / 2 Assists), Kevin Yebo (14/8/0), Mindaugas Susinskas (13/4/1), Wes Clark (11/0/1), Arnas Velicka (9/1/12), Jonas Richter (8/5/4), Dominic Lockhart (6/2/4), Aher Uguak (3/5/0), Nelson Weidemann (1/1/0), Jason George (0/8/1), Malik Osborne (0/0/0), Kilian Binapfl (DNP)

Die Viertel im Überblick: 20:26, 22:24, 22:22, 17:24

Brose Bamberg vs. Basketball Löwen Braunschweig 83:92 (45:42)

Hauptrunde, 18. Spieltag

Arena: BROSE ARENA (6.150 Plätze) Bamberg | Zuschauer: 2.766

Bamberg: Patrick Miller (17 Punkte / 2 Rebounds / 6 Assists), Gerel Simmons (14/0/0), Jaromir Bohacik (12/8/4), Solomon Young (12/4/0), Christian Sengfelder (8/1/1), Gabriel Chachashvili (8/5/0), Amir Bell (4/3/2), Kevin Wohlrath (4/2/0), Patrick Heckmann (2/1/1), Spencer Reaves (2/2/2), Tyreese Blunt (0/0/0), Jannis Sonnefeld (DNP)

Braunschweig : Braydon Hobbs (19 Punkte / 2 Rebounds / 3 Assists), David Krämer (18/5/1), Dustin Sleva (14/8/1), Nicholas Tischler (11/6/0), Divine Myles (10/1/2), Robin Amaize (6/3/5), Luc van Slooten (5/1/3), Brandon Tischler (4/1/0), Sananda Fru (3/3/0), Jannik Göttsche (2/2/0)

Die Viertel im Überblick: 27:20, 18:22, 23:27, 15:23

Eurocup: Türk Telekom B.K - Hamburg Towers 98:74 (48:39)

Beste Werfer: Bouteille (23), Grant (18), Jones (14), Taylor (12), Sestina (10) für Türk Telekom - Polite (16), McCullum (15), Samar (14) für Hamburg

ratiopharm Ulm - Panevezio Lietkabelis 78:69 (43:38)

Beste Werfer: Dos Santos (21) für Ulm - Morris (16) für Lietkabelis