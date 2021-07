Bamberg-Coach Kolbeck: "Auch gegen Seligenporten Vollgas geben"

Sieben Kalendertage sind seit Saisonbeginn vergangen - und das bedeutet in der Bayernliga Nord schon Spieltag drei. Nach der ersten englischen Woche haben zumindest zwei der Top-Favoriten ihre Aufgaben souverän gelöst. An der Spitze steht jedoch ein anderes Team.

Bayernliga Nord Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Beim FC Eintracht Bamberg ist man sichtlich glücklich über diesen Start, der nun auch beim SV Seligenporten eine Fortsetzung finden soll. Eintracht-Coach Julian Kolbeck jedenfalls legte schon am Dienstagabend nach der Gala-Vorstellung gegen die Hofer Bayern den Focus auf das Auswärtsspiel beim SV Seligenporten. "Wir müssen auch da von Beginn an hellwach sein und Vollgas geben. Dann können wir auch dort etwas mitnehmen". Ganz anders die Stimmung im Kloster. Nach den beiden Auftaktniederlagen steht der SVS auf dem letzten Tabellenplatz.

Wie Bamberg haben auch die SpVgg Ansbach und die DJK Vilzing sechs Zähler auf dem Konto. Die Hasselmeier-Elf der SpVgg trifft am Samstag auf die DJK Ammerthal. In deren Reihen tummelt sich mit Mergim Bajrami auch einer, der seine Wurzeln in der Jugend der Ansbacher hat. Stichwort Jugend: Das scheint in dieser Spielzeit einmal mehr das große Kapital der Mittelfranken zu sein. Beim tollen 2:0-Auftritt in Erlangen am Mittwochabend standen neun Akteure in der Anfangsformation, die fast durchweg in der Jugendabteilung der SpVgg ausgebildet wurden.

Etwas anderes - aber deswegen nicht weniger erfolgreich - ist die Philosophie der DJK Vilzing die schon am Freitagabend nach Würzburg an die Zellerau muss. Beim Würzburger FV erwartet das Team von Josef Eibl ein Gegner, "der über den Kampf und Einsatz ins Spiel kommen wird. Da gilt es vor allem für unsere erfahrenen Kicker, die richtigen Mittel zu finden um auch hier in der Erfolgsspur bleiben zu können."

Die will auch der Aufsteiger ASV Neumarkt nicht verlassen. Aber bei den "Galliern" in Großbardorf dürften die Trauben doch ein wenig höher hängen. "Das ist ein anderes Kaliber, auf das wir hier treffen. Da dürfen wir uns nicht viele Fehler erlauben". Zumal der TSV Großbardorf mit nur einem Punkt auf der Habenseite schon ein klein wenig unter Zugzwang steht, um nicht von Beginn an dem Feld hinterher zu laufen.

Ein Wechselbad der Gefühle erlebten bisher die Fans der DJK Gebenbach. Erst die Klatsche in Ansbach, dann die Wiedergutmachung gegen Feucht. Bislang boten die Oberpfälzer quasi Rudum-Programm. Mit dem ATSV Erlangen wird die Aufgabe aber sicher nicht leicht, immerhin sind die personellen Verstärkungen der Unistädter auch den Verantwortlichen in der Oberpfalz nicht verborgen geblieben. Da wird es schon einen Sahnetag der DJK brauchen.

Zu ihren erst jeweils zweiten Einsatz kommt der FC Sand beim Aufsteiger in Feucht. Auch die DJK Don Bosco Bamberg geht auf Reisen und muss zu den bislang noch sieglosen Bayern aus Hof. Dort ist die Stimmung nach der deutlichen 1:7-Niederlage beim FC Eintracht Bamberg deutlich im Keller. Doch an der Grünen Au geht deshalb die Welt nicht unter. "Wir sind leidgeprüft, so etwas mussten wir schon des öfteren wegstecken und wir werden das auch dieses Mal tun", so die einhellige Meinung der Hofer.

Für den SV Vatan Spor Aschaffenburg geht es am dritten Spieltag in den Bayerischen Wald zum ASV Cham. Und dort - so Trainer Slobodan Komljenovic - sollen endlich die ersten Zähler her. Spannend dürfte auch das Unterfrankenduell zwischen dem TSV Abtswind und dem TSV Karlburg werden.