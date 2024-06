Bamberg bindet Schönwiesner

Björn Schönwiesner wird auch in der kommenden Saison für den FC Eintracht Bamberg spielen. Der 31-Jährige, der in der vergangenen Saison aufgrund von Verletzungspech leider nur auf zehn Spiele (zwei Tore) in der Regionalliga Bayern und einem Kurzeinsatz in der Relegation gegen Eichstätt kam, bleibt auch in der Saison 2024/25 an Bord.