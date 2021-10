Rekordmann Jackson und die Ravens schlagen Colts nach 3:22-Rückstand

Die Baltimore Ravens haben nach einer imposanten Aufholjagd den vierten Saisonsieg eingefahren. Lamar Jackson stellte einen Karrierebestwert auf.

Gegen die Indianapolis Colts lagen die Ravens am Montag (Ortszeit) drei Minuten vor dem Ende des dritten Viertels bereits mit 3:22 zurück, ehe Quarterback Lamar Jackson die Wende zum 31:25-Sieg nach Verlängerung einleitete. "Es ist alles gut gegangen, wir haben es noch geschafft", sagte Jackson (4 Touchdown-Pässe), dem mit 442 geworfenen Yards ein Karrierebestwert gelang. Zudem überbrückte der QB in 14 Laufversuchen auch noch 62 Yards am Boden.

Mit einem 43-Yard-Spielzug auf Marquise Brown zum 9:22 leitete Jackson kurz vor Ende des dritten Viertels die Jagd nach dem Sieg ein. Nachdem die Colts Q4 mit einem Blankenship-Field-Goal eröffnet und auf 25:9 gestellt hatten, war es die Kombination Jackson auf Mark Andrews, die in Folge inklusive zweier Two-Point-Conversions das 25:25 herbeiführte. In der Overtime, zu der es nur gekommen war, weil Blankenship die Chance zum Colts-Sieg mit Ablaufen der Uhr vergeben hatte, war es dann wiederum Brown, der seinen zweiten TD-Pass von Jackson fing und den Sieg sicherstellte.

Die Coltes fielen durch die Niederlage auf 1:4 zurück. Ihr Spielmacher Carson Wentz sammelte bei zwei TDs 402 Yards.